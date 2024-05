Subaru startet am Nürburgring

Subaru wird zum 15. Mal seit 2008 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten. Der auf dem WRX S4 basierende Tourenwagen WRX NBR Challenge 2024 mit Allradantrieb tritt am ersten Juni-Wochenende in der Kategorie für Fahrzeuge mit Turbomotoren zwischen 2,0 und 2,6 Litern Hubraum an. Optimiert wurden der 2,4-Liter-Boxermotor und die Aerodynamik. Subaru spricht auch von einer deutlichen Verbesserung des Kurvenverhaltens.

Bei den Fahrern setzt Subaru auf die beiden Stammpiloten Carlo van Dam (Niederlande) und Tim Schrick (Deutschland), die schon seit Jahren für die Marke in der Eifel starten. Ebenfalls hinterm Steuer sitzen die beiden Japaner Kota Sasaki und Rintaro Kubo. Näheres zur Marke unter subaru.at

