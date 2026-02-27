Subaru startet die Produktion des E-Outback

Subaru startet die Produktion des E-Outback – Man hat im Werk Yajima in Gunma mit der Produktion des batterieelektrischen E-Outback. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen ein vollelektrisches Modell für den globalen Markt in Eigenproduktion herstellt.

Das neue Modell wurde gemeinsam mit Toyota entwickelt, wo er als bZ4X Touring vom Band rollt. Für den Umbau der Produktionslinie benötigte Subaru fünf Monate. Sie ermöglicht die Herstellung von Elektrofahrzeugen sowie Benzin- und Hybridfahrzeugen auf einer gemeinsamen Linie.