Subaru Uncharted – Elektrifiziert ins Gelände

Subaru Uncharted – Elektrifiziert ins Gelände – Mit dem neuen Uncharted erweitert man seine Elektro-Offensive und bleibt dabei seinen Wurzeln treu: dem Allradantrieb. Zwar basiert das kompakte Elektro-SUV technisch auf dem Toyota C-HR+, doch beim Thema Traktion und Fahrdynamik setzt Subaru eigene Akzente.

Der Name „Uncharted“ – zu Deutsch „unerforscht“ – passt dabei perfekt. Schließlich betritt die Marke gleich mehrfach Neuland: Erstmals gibt es einen Subaru in diesem Segment auch mit Frontantrieb, gleichzeitig soll das Modell neue Kundengruppen ansprechen, die bislang keinen Forester oder Outback in Betracht gezogen hätten.

Mit 4,54 Metern Länge positioniert sich der Uncharted im derzeit besonders gefragten Kompakt-SUV-Segment. Optisch grenzt ihn Subaru durch eigenständige Front- und Heckgestaltung vom Toyota-Bruder ab. Im Innenraum dominieren ein 14-Zoll-Touchscreen und ein digitales Kombiinstrument. Praktisch: Trotz moderner Bedienung bleiben klassische Tasten und Drehregler erhalten.

Für Subaru-Fans entscheidend ist jedoch die Antriebstechnik. Angeboten wird der Uncharted mit Frontantrieb in zwei Leistungsstufen sowie als leistungsstarkes Allradmodell. Die Basisversion verfügt über 123 kW (167 PS) und eine 57,7-kWh-Batterie. Darüber rangiert eine Frontantriebsversion mit 165 kW (224 PS) und 77-kWh-Akku, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 592 Kilometern ermöglicht.

Das eigentliche Herzstück der Baureihe ist jedoch die Allradversion. Hier arbeitet zusätzlich zum Frontmotor ein zweiter Elektromotor an der Hinterachse. Gemeinsam liefern beide Aggregate eine Systemleistung von 252 kW (343 PS). Damit sprintet der Uncharted in nur 5,0 Sekunden von null auf 100 km/h und ist damit sogar schneller als der legendäre WRX STI. Die Reichweite beträgt trotz der Mehrleistung respektable 495 Kilometer nach WLTP.

Doch reine Beschleunigungswerte erzählen nur einen Teil der Geschichte. Entscheidend ist die Art, wie Subaru die Vorteile des elektrischen Allradantriebs nutzt. Während viele Elektro-SUVs auf maximale Leistung setzen, legt Subaru den Fokus auf Traktion und Fahrstabilität. Die aktive Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse sorgt dafür, dass der Uncharted selbst auf rutschigem Untergrund oder in schnell gefahrenen Kurven neutraler und kontrollierter wirkt als die Frontantriebsvarianten.

Auf der Straße präsentiert sich das Elektro-SUV angenehm souverän. Das Fahrwerk filtert Unebenheiten wirkungsvoll heraus, die Lenkung arbeitet präzise und vermittelt ausreichend Rückmeldung. Zwar lassen sich die mehr als zwei Tonnen Leergewicht bei ambitionierter Fahrweise nicht völlig verbergen, doch insbesondere das Allradmodell bleibt auch in schnellen Kurven bemerkenswert stabil. Statt früh über die Vorderräder zu schieben, verteilt das System die Antriebskräfte variabel und sorgt für ein ausgewogenes Fahrverhalten.

Noch deutlicher werden die Subaru-Gene abseits befestigter Straßen. Während viele elektrische SUV ihre Offroad-Optik kaum einlösen können, bringt der Uncharted tatsächlich nützliche Geländetechnik mit. Die Allradversion verfügt über den markentypischen Dual-X-Mode, der die Antriebssysteme speziell auf schwierige Untergründe abstimmt. Ergänzt wird das Paket durch Grip Control und eine Bergabfahrhilfe.

Hinzu kommen 21 Zentimeter Bodenfreiheit – ein in dieser Fahrzeugklasse beachtlicher Wert. Auf Schotter, verschneiten Wegen, losem Untergrund oder matschigen Forststraßen bleibt der Uncharted dadurch erstaunlich souverän. Die elektronischen Regelsysteme arbeiten unauffällig, greifen aber genau dann ein, wenn zusätzliche Traktion benötigt wird. Gerade hier zeigt sich der Unterschied zu vielen Wettbewerbern, deren Allradantriebe vor allem für die Straße ausgelegt sind.

Ladeleistungen & Preise

Auch beim Laden zeigt sich der Subaru alltagstauglich. Die AC-Ladeleistung von serienmäßigen 22 kW stellt einen Vorteil gegenüber vielen Konkakt-SUV-Konkurrenten dar. Am DC-Schnelllader sind bis zu 150 kW möglich, wodurch sich die Batterie unter optimalen Bedingungen in weniger als 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lässt.

Preislich startet der Uncharted bei 34.990 Euro. Die Allrad-Topversion mit 343 PS, großem Akku, X-Mode-System, Geländekamera und umfangreicher Komfortausstattung kostet ab 45.990 Euro.

Unterm Strich gelingt Subaru mit dem Uncharted ein überzeugender Einstieg in das elektrische Kompakt-SUV-Segment. Die technische Nähe zu Toyota ist zwar unverkennbar, doch insbesondere die Allradversion trägt klar die Handschrift der Marke. Wer ein Elektro-SUV sucht, das nicht nur auf Asphalt überzeugt, sondern auch auf schlechten Wegen und im Winter echte Traktionsreserven bietet, findet hier einen der interessantesten Vertreter seiner Klasse.