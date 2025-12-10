Subaru Uncharted – Japaner bringen weiteres Elektromodell

Subaru Uncharted – Japaner bringen weiteres Elektromodell – Die bringen damit weiteres Elektromodell auf den Markt – Wie schon der Solterra entstammt auch der kompakte Uncharted aus der Kooperation mit Toyota. Es handelt sich im Prinzip um den C-HR+ mit Subaru-Technik. So gibt es klassenführende 21,1 Zentimeter Bodenfreiheit und bei der Allradversion das X-Mode-System.

Neben der Topversion mit zwei Elektromotoren und 252 kW/343 PS Leistung wird es zwei Ausführungen mit Frontantrieb und 165 kW/224 PS beziehungsweise 123 kW/167 PS geben. Je nach Variante liegen die Normreichweiten des Uncharted bei 455 bis 600 Kilometern. Das Allradmodell beschleunigt in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird auch über den markentypischen Multi-Terrain-Monitor verfügen.

Parallel dazu erhält der Solterra, Schwestermodell des Toyota bZ4X, zum neuen Modelljahr eine Überarbeitung.