Subaru: Während der Arbeitszeit darf gespielt werden

Die Subaru-Corporation hat sich für die neue kompakte Fahrsimulator-Lösung mit einer Software von „VI-grade“ entschieden.

So wie in einem echten Fahrzeug

Der Kompakt-Simulator ist die Einstiegslösung im Bereich der Fahrsimulatoren. Er verfügt über einen Fahrersitz, ein voll verstellbares Lenkrad, Armaturenbrett, Pedale, Schalthebel sowie Bildschirme. Augrunf seiner Größe kann erdirekt in einem Ingenieurbüro platziert werden. Die Simulatoren wurden jetzt am Standort des Subaru R&E Centers in Tochigi, Japan, installiert.

Entwicklungszeit soll verkürzt werden

Subaru sieht den Simulator als eine perfekte Lösung, um mit raschen Simulationen die Entwicklungszeiten zu verkürzen. Der Entwickler kann seine Ergebnisse in Echtzeit im Simulator testen und so zu subjektiven Bewertungen kommen. (ampnet/Sm)