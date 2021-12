Subaru wertet den Forester auf

Zum Modelljahr 2022 wertet Subaru den Forester auf. So erweitert beim man das Sicherheitssystem Eyesight deutlich. Die neue Stereokamera wandert ganz nach oben an die Windschutzscheibe. Der Weitwinkel vergrößert den Erfassungsbereich. So erkennt beispielsweise der Notbremsassistent mögliche Gefahren früher und auch an Kreuzungen. Neu ist auch der Ausweichassistent mit Lenkunterstützung. Der Spurhalteassistent erkennt nun natürliche Fahrbegrenzungen. Die Abstands- und Geschwindigkeitsregelautomatik hat man um eine Spurzentrierung erweitert. Die hält den Forester bis 160 km/h mittig in der Fahrspur. Auch wenn wenn kein anderes Auto vorausfährt.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt das erweiterte Allradmanagement X-Mode. Das System aktiviert sich genauso wie die modifizierte Bergabfahrhilfe automatisch, sobald der abgedeckte Geschwindigkeitsbereich erreicht wird. Die Motorcharakteristik lässt sich mit dem SI-Drive zudem an die persönlichen Vorlieben anpassen. Im Sport-Modus verbessert die neue adaptive Getriebesteuerung dabei das Motorbremsmoment beim Anfahren beziehungsweise Anbremsen. Im Rahmen der Modellpflege hat Subaru auch Federung und Stoßdämpfer optimiert, um Komfort und Handling zu steigern.

Subaru wertet den Forester auch außen auf. Erkennbar ist der Modelljahrgang an dem gestaltetem Kühlergrill. An geänderten Stoßfängern und nun serienmäßigen LED-Blinkern. Die Türgriffe sind in Wagenfarbe lackiert, während die Dachreling in Silber abgesetzt ist. Neue Felgendesigns und drei neue Exterieurfarben ergänzen das Facelift.

Der Innenraum bekommt eine hellere LED-Beleuchtung. Als erster Subaru verfügt der Forester in höheren Ausstattungslinien außerdem über eine Gestensteuerung für die Klimatisierung. Hält man die offene Hand rund eine Sekunde vor den Infrarot-Sensor des Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarners gehalten, erhöht sich die Temperatur um zwei Grad Celsius. Eine Faust senkt die Temperatur. Zusätzliche Gepäckraumhaken, ein automatisch abblendender Innenspiegel und die dem Topmodell vorbehaltenen Ledersitze in Braun-Schwarz ergänzen die Neuerungen.

