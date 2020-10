Suzuki Across – Suzukis größtes Hybrid-SUV

Der Suzuki Across ist Suzukis bislang größtes und exklusivstes Hybrid-SUV. Das Hybridsystem besteht aus einem 2,5-Liter-Benziner mit 136 kW/185 PS. Und einem 134 kW starken Elektromotor an der Vorderachse. Dadurch kann der Suzuki Across – Suzukis größtes Hybrid-SUV – bis zu 75 Kilometer rein elektrisch fahren. Ein zweiter E-Antrieb mit 40 kW/54 PS sorgt bei Bedarf für Traktion an der Hinterachse. Das Allradsystem verfügt über einen „Trail Mode“. Der übernimmt die Funktion eines automatischen Sperrdifferenzials. Den WLTP-Normverbrauch gibt Suzuki mit einem Liter auf 100 Kilometer an. Das entspricht 22 Gramm CO 2 . Der neue Suzuki Across ist ab November zum Preis von 57.990 Euro bestellbar.

