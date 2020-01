Suzuki Austria auf Erfolgskurs

Suzuki Austria ist weiter auf Erfolgskurs. Im Jahr 2019 konnte man eine weitere Zunahme bei den Automobil-Zulassungen erzielen. Für das Gesamtjahr 2019 weist die Zulassungsstatistik* 8.581 zugelassene Suzuki Automobile aus. Dies entspricht einem Plus von 1,24 Prozent gegenüber 2018.

Marktanteil erhöht

Obwohl in der Branche ein Umbruch stattfindet, bleibt der führende Kleinwagenanbieter Suzuki auf Erfolgskurs bei den Zulassungen. Auch der Marktanteil erhöhte sich. Er stieg auf 2,61 Prozent. 2018 betrug der Marktanteil 2,49 Prozent. Das Ergebnis bestätigt die ungebrochene Beliebtheit der Suzuki Kleinwagen in Österreich.

Modellbeliebtheit

2019 gab es einen Reihungswechsel innerhalb der Suzuki Modellpalette. Mit 2.160 zugelassenen Suzuki Vitara übernahm das Modell die Führung. Gegenüber dem Vorjahr wurden um 337 Vitara mehr zugelassen. Eine beachtliche Steigerung von 18,49 Prozent. Mit 1.995 zugelassenen SX4 S-Cross reiht sich der begehrte SUV an die zweite Stelle. Die Modellserie Swift nimmt weiterhin Platz 3 in der Zulassungsstatistik 2019 ein. 1.654 Fahrzeuge wurden von Jänner bis Dezember 2019 zugelassen. Die Zulassungsstatik weist außerdem 1.285 Zulassungen des Ignis aus.

Die auf der Vienna Autoshow präsentierten Modelle Vitara Hybrid und SX4 S-Cross Hybrid sind zwei weitere Zulassungs-Magneten.

„Ich sehe in der erneuten Erhöhung unseres Marktanteils in Österreich die Bestätigung in der Entwicklung unseres erfolgreichen Markenkurses. Die Marke Suzuki ist in Österreich stetig steigend. Wir bieten innovative und zukunftsweisende Klein- und Allradwagen – und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis,“ so Suzuki Austria Managing Director Helmut Pletzer.

* Quelle: Statistik Austria

