Suzuki Austria: Neuer Gebietsleiter Westösterreich

Marco Reiter ist neuer Suzuki Austria Gebietsleiter Automobile für Westösterreich. Reiter (36) verfügt über fundierte, langjährige Branchenkenntnisse. Seinen Werdegang in der Automobilbranche startete er 2003 als VW-Autoverkäufer in Schwaz/Tirol. 2007 wechselte er zu Autopark Innsbruck GmbH und war bis Dezember 2017 für die Marke Ford zuständig. Schließlich wechselte Reiter im Jänner 2018 zu Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Innsbruck. Dort war er bis Dezember 2020 als Markenleiter der Marke Audi verantwortlich. Sein Wissen ergänzte Reiter ständig berufsbegleitend mit diversen branchenspezifischen Ausbildungen. Er absolvierte unter anderem die Ausbildung zum Geprüften Automobilkaufmann. Und zum Zertifizierten Markenleiter. An der Wirtschaftskammer Salzburg.

„Als Gebietsleiter übernehme ich die Verkaufsverantwortung für das Gebiet Westösterreich. Meine Leidenschaft für den Vertrieb sowie meine Affinität zu Allradfahrzeugen kann ich bei der Marke Suzuki perfekt kombinieren.“, freut sich Marco Reiter als neuer Gebietsleiter Westösterreich bei Suzuki Austria. „Mit Marco Reiter konnten wir die Position mit einem jungen und engagierten Profi besetzen. Profundes Fachwissen und Berufserfahrung lassen ihn diese Aufgabe sicher bestens bewältigen“, so Roland Pfeiffenberger, Managing Director Suzuki Austria.

