Suzuki Austria – Neuer Präsident

Da sich der langjährige Präsident und Geschäftsführer von Suzuki Austria, Helmut Pletzer (66) aus gesundheitlichen Gründen entschlossen hat, in den wohlverdienten Ruhestand zu treten, bestellte den bisherigen Verkaufsleiter von Suzuki Austria, Roland Pfeiffenberger (51), MBA zu seinem Nachfolger. Pfeiffenberger wird mit Wirkung vom 01.07.2020 neuer Präsident und gewerberechtlicher Geschäftsführer.

Pfeiffenberger freut sich sehr über die Ernennung zum Präsidenten. Als Geschäftsführer ist er künftig für die kaufmännische und operative Leitung des Unternehmens verantwortlich. Pfeiffenberger wird bis auf Weiteres auch die Funktion des Sales Managers ausüben. Ein Nachfolger für diese Position soll in den kommenden Monaten ernannt werden.

Kurzprofil Roland Pfeiffenberger, MBA

Der gelernte KFZ Mechaniker begann 2001 seine berufliche Laufbahn bei Suzuki Austria im After Sales – zuerst in der Division Motorrad und Marine, danach im Automobil-Bereich. 2005 wurde er Gebietsleiter für Sales und Marketing für die Regionen Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. Während dieser Zeit absolvierte er ein berufsbegleitendes MBA Studium mit dem Schwerpunkt Marketing und Kundenbindung im Automobilbereich. Von 2010 bis 2015 war Pfeiffenberger bei Subaru Österreich für den gesamten After Sales Bereich für Österreich und die Slowakei verantwortlich sowie unter anderem für die Übersiedlung der Zentrale von Innsbruck nach Salzburg.

2015 kehrte er als Sales Manager zurück und übernahm die Vertriebsleitung Automobile für Österreich. Während der Corona Krise war Pfeiffenberger bereits als Teil der Geschäftsleitung für die Umsetzung der notwendigen COVID 19 Maßnahmen verantwortlich. Auf Grund seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen bringt Pfeiffenberger profundes Firmenwissen, umfassende Praxiserfahrung und hohe Führungskompetenz mit.

