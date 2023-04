Suzuki Austria: Neuer Verkaufsleiter Automobile

Per 1.5. ist Dipl. BW Sascha Meier (51) neuer Verkaufsleiter Automobile bei Suzuki Austria. Meier war seit 01.02.2023 im Unternehmen für den Bereich „Dealer Development & Quality Management“ verantwortlich und wird diese Aufgaben im Zuge seiner neuen Position vorerst mitbetreuen.

Meier verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche. Nach seinem Betriebswirtschafts-Studium begann Meier 1994 bei einem BMW-Händler in Deutschland eine zweijährige Tätigkeit als Verkaufsberater. Anschließend wechselte Meier zum Land Rover Importeur in Deutschland, wo er in verschiedenen Funktionen tätig war.

Schließlich führte ihn sein Weg zum Land Rover Importeur nach Österreich. Dort war er ab 2000 als Marketing Manager und ab 2002 als Gebietsverkaufsleiter für die Region Ostösterreich verantwortlich. Von 2005-2008 war Meier bei Suzuki Austria als Key Account Manager Automobile tätig. Und von 2019 bis 2023 als Vertriebs- und Markenleiter bei der Autohausgruppe Automobile Swoboda. Jetzt als neuer Verkaufsleiter Automobile Suzuki Austria.

