Suzuki Cup Europe/Brünn – Beide Rennen an Österreicher

Am Wochenende beim Suzuki Cup Europe in Brünn gingen beide Rennen an Österreicher. Max Wimmer und Dominik Haselsteiner sind die beiden Winner.

Die Wetterbedingungen waren relativ kühl und regnerisch. Was die Reifenwahl nicht unbedingt leicht machte. Die Österreicher waren mit 12 Piloten vertreten. Die ungarisch/polnische Abordnung stellte diesmal 11 Teilnehmer. Im Qualifying zeigten sich die Österreicher, speziell die Piloten von Wimmer Werk Motorsport besonders stark. Bestzeit für Dominik Haselsteiner vor dem Polen Jan Antoszewski. Dann folgten Günther Wiesmeier, Vorjahresmeister Peter Eibisberger und Max Wimmer.

1.Rennen

Heftiger Regen. Die Rennleitung entschloss sich, ein SafetyCar einzusetzen und das Feld nach 2 Runden mittels fliegenden Start ins Rennen zu schicken. Pole-Mann Dominik Haselsteiner konnte Jan Antoszewski nicht halten. Der Pole zog vorbei und setzte sich an die Spitze. Dahinter Haselsteiner, Wimmer, Adam Lengyel, Eibisberger, Robert Kegyes, Max Zellhofer und als Achter der Steirer Fabio Becvar. Dann gab es zwischen dem Ungarn Kegyes und Eibisberger eine Kollision. Der Weizer fiel auf Platz acht zurück. Günther Wiesmeier verlor seinen dritten Platz nach der Qualifikation durch einen Dreher. Nach der 1. Runde war er Zehnter dann nur mehr Zwölfter. Die Österreicher Andreas Höfler, Oliver Müller, Fabian Ohrfandl und Erich Weghofer hielten sich das ganze Rennen über im Mittelfeld auf. An der Spitze gelang es Max Wimmer hinter Leader Antoszewski seinen Teamkollegen Haselsteiner zu überholen. Und sich an die zweite Stelle zu setzen. In der letzten Runde setzte er alles auf eine Karte. Mit einem tollen Manöver ging er an Antoszewski vorbei. Damit erreichte er, sein Team und damit Österreich nach längerer Pause wieder einen Gesamtsieg. Platz Zwei ging an den Polen Antoszewski, Platz Drei an Haselsteiner.

2. Rennen

Die Strecke trocknete langsam auf, die ersten acht Piloten des Vortages starteten in gestürzter Reihenfolge. Die meisten auf Slicks, obwohl die Strecke noch etwas feucht war. Den Start gewann Geburtstagskind Fabio Becvar (17. Geburtstag) aus der 2. Position. Pole-Mann Peter Eibisberger wurde von Adam Lengyel unsanft aus dem Weg geräumt. Er musste aufgeben. Sehr guter Start für Dominik Haselsteiner, der sich von Startplatz Sechs in jeder Runde um einen Platz verbesserte. In der 3. Runde beging der Führende Becvar einen Schaltfehler. Damit fiel er bis auf den fünften Platz zurück. Ab Runde Vier hieß der Spitzenreiter Haselsteiner. Seine Verfolger: der Ungar Lengyel und der Pole Antoszewski. Max Wimmer versuchte seine Position zu verbessern, was dem Samstagsieger mit dem zweiten Platz auch gelang. Aber Antoszewski fightete zurück und konnte sich bis ins Ziel hinter Haselsteiner als Zweiter vor Wimmer behaupten. Der 17-jährige Becvar wurde mit einer insgesamt sehr guten Leistung Vierter.

