Suzuki e-Vitara – Erste Ausfahrt

Suzuki e-Vitara – Erste Ausfahrt – Suzuki erstes vollelektrisches Modell einen bekannten Namen, hat als e-Vitara aber mit dem weiterhin erhältlichen kompakten SUV wenig zu tun. Die Designer haben einen komplett neuen Crossover auf die Räder gestellt, der sich deutlich eckiger und kantiger – um nicht zu sagen deutlich moderner – präsentiert. Auch die Außenabmessungen liegen in allen drei Dimension über denen des bekannten Namensgebers. So ist der e-Vitara beispielsweise neun Zentimeter länger.

Suzuki seit 46 Jahren auf dem heimischen Markt hat vor nicht allzu langer Zeit mit Swift Sport, Jimny PKW und Ignis gleich drei wichtige Säulen seines Angebots verloren. Sie fielen nicht zuletzt den strenger werdenden Abgasvorschriften zum Opfer. Dennoch ist die Marke zuversichtlich und strebt wieder ein Plus an.

Das soll aber nicht nur der e-Vitara alleine richten. Drei weitere neue BEV-Modelle sollen im Jahresabstand folgen. Der e-Vitara startet in der Basisversion mit dem Premierenbonus bei 29.990 Euro. Der Allgrip ist ab 39.990 Euro zu haben.

Verbrauch & Reichweite

Für ein wenig Verwirrung sorgte bei der ersten Ausfahrt die Maximalanzeige des Durchschnittsverbrauchs von 30 Kilowattstunden. Nicht gänzlich zu klären war, ob es sich um einen Softwarefehler oder den Werten aus den werksseitigen Einführungsfahrten handelte. Die Korrelation von angezeigter Restreichweite und verbliebener Batteriekapazität funktionierte aber. Bei einstelligen Minusgraden wurden bei zu 99 Prozent gefülltem Akku ein Aktionsradius von rund 320 Kilometern versprochen. Nachdem 40 Prozent des Stroms verbraucht waren, zeigte das Display noch 200 verbleibende Kilometer an.

Lenkung und Bremse fühlen sich zunächst ein wenig synthetisch an, wobei es an der früh ansprechenden geschwindigkeitsabhängigen Servolenkung an sich nichts auszusetzen gibt. Im Gegenteil – der kleine Crossover lässt sich auch in der Ausführung mit Frontantrieb recht dynamisch über kurvenreiche Landstraßen führen. In der stärkeren Allradausführung kommt noch eine aktive Cornering Control dazu, die durch gezieltes Abbremsen der kurveninneren Räder dem Untersteuern entgegenwirkt. Als Allgrip verfügt der e-Vitara zudem noch über einen speziellen Trail-Modus zur besseren Drehmomentverteilung im Gelände und eine simulierte Differenzialsperre bei der durch drehende Räder abgebremst werden. Dazu kommt noch eine etwas ruppig arbeitende Bergabfahrhilfe.

Fahrwerk – Assis & Innenraum

Angenehm ist der zurückhaltende Warnton des Geschwindigkeitswarners, der sich auch stumm schalten lässt. Auch der Spurassistent erledigt seinen Job unaufdringlich, der adaptive Tempomat ist ebenfalls von der sanfteren Sorte. Hier hat Suzuki alles richtig gemacht und geht dem Fahrer nicht unnötig auf die Nerven. Der kleine Wendekreis ist in der Stadt ebenso willkommen wie im Gelände. Das Fahrwerk ist allgemein eher komfortabel ausgelegt.

Das Ambiente, insbesondere in der zweifarbigen Ausführung ist einladend. Das 10,25 Zoll große digitale Kombiinstrument und der 10,1-Zoll-Bedientouchscreen sind zu einer Einheit zusammengefasst und bieten jeweils auch die Möglichkeit eines dreifach geteilten Bildschirms. Eine induktive Ladeschale sowie jeweils ein Mini-USB- und USB-C-Anschluss vorne und hinten sorgen für die nötige Smartphone-Einbindung. Das Navigationssystem wird dabei über Android-Auto oder Apple-Carplay gesteuert. Die Kommandazentrale in der Mittelkonsole überspannt das Ablagefach und ist für die primären Fahrfunktionen übersichtlich und gut erreichbar.

Klimatisierung, Belüftung und die Scheibenheizung lassen sich wahlweise statt über den Touchscreen oder direkt über sechs Wipptasten regeln. Für die Lautstärkeregelung gibt es ebenfalls bei Bedarf noch einen klassischen Drehknopf. Die Assistenzsysteme werden wie gewohnt vom Lenkrad aus bedient, nur die dreistufige Rekuperationseinstellung versteckt sich im Menü des Bordcomputers, wobei der e-Vitara über kein One-Pedal-Niveau verfügt.

Radstand & Platzangebot

Die hinteren Passagiere finden dank relativ großen Radstand erstaunlich viel Platz, nur für die Füße kann es unter dem elektrisch verstellbaren Fahrersitz etwas enger werden. Das großzügige Platzangebot geht allerdings zu Lasten des Kofferraumvolumens, das mit 238 Litern unter dem Klassendurchschnitt liegt. Mit der zweigeteilten, verschiebbaren Rücksitzbank können weitere 72 Liter gewonnen werden. Bei umgeklappten Rückenlehnen entsteht eine ebene Ladefläche von bis zu 1052 Liter Fassungsvermögen.

Ausgeliefert wird der e-Vitara in zwei Akkuversionen mit 49 kWh oder 61 kWh. Die kleinere Batterie gibt es nur im Einstiegsmodell mit 106 kW oder 144 PS Spitzenleistung. 128 kW und 174 PS sind es in den beiden höheren Ausstattungslinien, während beim Allgrip noch eine hintere E-Maschine mit 48 kW/65 PS dazu kommt, die zu einer Systemleistung von 135 kW/183 PS beiträgt. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku soll an einer Schnellladesäule in etwa 45 Minuten Batterie wieder von zehn auf 80 Prozent gebracht werden können. Mit dem bordeigenen 11-kW-Lader sind es etwa viereinhalb beziehungsweise fünfeinhalb Stunden, wobei sich der Vorgang zeitlich programmieren lässt. Und wem das Design des e-Vitara irgendwie schon bekannt vorkommt: Suzuki gibt ihn als Urban Cruiser auch an Toyota weiter.

Datencheck Suzuki e-Vitara

Antrieb: Elektrisch, FWD, feste Übersetzung

Leistung: 128 kW / 173 PS

Max. Drehmoment: 193 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

WLTP-Verbrauch: 15,1 kWh

Batteriekapazität: 61 kWh

Normreichweite: 426 km

L x B x H (m): 4,28 x 1,80 x 1,64

Radstand (m): 2,70

Max. Ladeleistung: 68 kW

Leergewicht/ Zuladung: 1835 kg / 415 kg

Kofferraumvolumen: 238–1052 Liter

Max. Anhängelast: 750 kg

Preise ab 29,990 Euro