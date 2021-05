Suzuki fährt mit Jaques Lemans

Wer jetzt einen Suzuki Swift oder Ignis ordert, fährt auch gleich mit einer Jaques Lemans Uhr heim. Möglich macht das die bereits 2017 gestartete Kooperation von Suzuki Austria mit mit dem renommierten österreichischen Uhren-Unternehmen Jacques Lemans.

Mit der „Swift und Ignis Jacques Lemans Edition“ 2021 präsentiert Suzuki Austria zwei weitere exklusive Sondermodelle. Die stark limitierten Sondermodell-Serien sind noch bis 31. Juli 2021 bei allen österreichischen Suzuki Händlern erhältlich.

Exklusivität mit Spitzenqualität

Die Unternehmens-Philosophien von Suzuki Austria und Jacques Lemans haben gemeinsame Schnittflächen. Dazu gehören Qualität und ein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Gemeinsamkeit der beiden Marken kommt vor allem auch durch deren besondere Design-Kompetenzen zum Ausdruck. Erhältlich sind die beiden limitierten Sondermodell in 14 Ausführungen. Die 1.2 Dualjet Hybrid Modelle sind jeweils in den Ausstattungsversionen clear, shine und flash, sowie als CVT und Allgrip-Varianten zu haben.

Besonderes Preis-Leistungsverhältnis

Die beiden Suzuki Sondermodelle „Swift und Ignis Jacques Lemans Edition“ 2021 zeichnen sich durch eine besondere Top-Ausstattung aus. Mit exquisiten Dekorelementen außen und einem einzigartigen Lenkrad-Badge. Spezielle Dekorfolien befinden sich an den Seiten der B- und C-Säule, an den Spiegeln sowie am Lenkrad der Sondermodelle. Der Kundenbonus beträgt bis zu 2.000 Euro. Die Swift Jacques Lemans Edition ist ab 12.990 Euro und die Ignis Jacques Lemans Edition ab 13.990 Euro erhältlich.

Zusätzlich erhält jeder Kunde eine Eco Power Uhr von Jacques Lemans. Man kann zwischen einem Herren-Chronographen und einer Damenuhr wählen. Wer sich also rasch entscheidet fährt schon bald einen neuen Suzuki Jacques Lemans Edition. Und hat auch noch eine neue Jaques Lemans Uhr am Handgelenk.

