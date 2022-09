Suzuki geht in die Luft

Die Suzuki Motor Corporation geht in die Luft. Sie beteiligt sich an „SkyDrive Inc.“ Bereits im März 2022 sind beide japanischen Unternehmen eine Partnerschaft für die Entwicklung fliegender Autos eingegangen. Diese Zusammenarbeit vertieft sich nun mit der Beteiligung. Suzuki ist dabei in die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsabläufe involviert. Und im Rahmen der Kooperation für Gewichtsreduktion, Elektrifizierung, Großserienfertigung und Geschäftsentwicklung verantwortlich.

Sky Drive mit Hauptsitz im japanischen Shinjuku, Tokio, hat man im Juli 2018 gegründet. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von fliegenden Autos und Frachtdrohnen. Die aktuellem Frachtdrohnen von Sky Drive, die bis zu 30 Kilogramm Nutzlast tragen können, kommen bereits auf japanischen Baustellen zum Einsatz.

