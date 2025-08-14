Suzuki GSX-R 1000 R kommt zurück

14.08.20252Rad, Aktuell, Sport

Suzuki GSX-R 1000 R kommt zurück – Aus Anlass des 40. Geburtstags der GSX-R 750 bringt Suzuki eine Supersport-Ikone zurück ins Modellprogramm: die GSX-R 1000 R. Allerdings müssen sich Europäer noch ein Jahr lang gedulden und bekommen die „40th Anniversary Edition” damit etwas verspätet. Der Vierzylinder der R leistet 195 PS bei 13.200 Umdrehungen in der Minute und liefert bis zu 110 Newtonmeter Drehmoment. Das ist in beiden Fällen etwas weniger als zuletzt.

Suzuki GSX-R 1000 R „40th Anniversary Edition”.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich die große „Gixxer“ in ein reines Rennmotorrad verwandeln, verspricht Suzuki. Die Performance befeuern unter anderem das Suzuki Racing-Variable-Valve-Timing – SR-VVT – und das Finger-Follower-Valve-Train-System aus dem Motorsport. Dazu kommen unter anderem geschmiedete Leichtbau-Kolben mit DLC-Beschichtung und ein Titan-Auspuff. Drei Farbvarianten werden zur Auswahl stehen.

Einen Preis für die GSX-R 1000 R nannte Suzuki noch nicht. Mit über 9699 Euro für die 1-Zylinder DR-Z4 mit 400 Kubikzentimetern Hubraum hatte sich die Marke zuletzt aber alles andere als bescheiden gezeigt.

