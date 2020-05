Suzuki – Händlernetz bewährt

Suzuki Austria (SA) kann mit Zuversicht und Freude auf ein stabiles und gut funktionierendes österreichweites Vertriebsnetz auch in herausfordernden Corona-Zeiten blicken. Mehr als 150 Händler (per 04.05.2020) gehören der erfolgreichen Vertriebs-Familie an, die von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Sie präsentieren die Marke Suzuki flächendeckend in Österreich und sind somit eine tragende Säule.

Gut kommuniziert – gut informiert

Gerade in den letzten Wochen hat sich bei den Corona Maßnahmen gezeigt, wie wichtig eine gut funktionierende Kommunikation mit den Händlern ist. SA informiert über eine eigene Händlerplattform und erreicht so binnen kürzester Zeit seine Vertriebspartner. Dort stellen sie seit Einführung der Corona Schutzmaßnahmen durch die Österr. Bundesregierung Informationen zu der aktuellen Situation in der Automobil-Branche zum Download zur Verfügung, sodass das flächendeckende Händlernetz immer am neuesten Informationsstand ist. Es fungiert als fachkundige kompetente Kommunikations-Schnittstelle zu ihren Händlern. Das Händlernetz ist geprägt von vielen jahrzehntelangen vertrauensvollen Beziehungen.

Statement Roland Pfeiffenberger MBA, Sales Manager Suzuki Austria:

„Die Corona-Maßnahmen haben auch die Automobil-Branche wirtschaftlich schwer getroffen. Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Vertriebspartner wieder Ihre Autohäuser öffnen konnten. Jetzt heißt es, die neuen Bedingungen in den beruflichen Alltag einzubauen. Suzuki ist bekannt für seine besonderen Kundenservices. Diese versuchte unser Händlernetz auch in Corona-Zeiten bestmöglich umzusetzen. Wir danken unseren Vertriebspartnern besonders für Ihre Geduld und Umsicht in den letzten Wochen der Verunsicherung. Wir pflegen eine starke Vertriebspartnerschaft. Unter dem Motto: „Gemeinsam starten wir wieder los“, schauen wir zuversichtlich in die Zukunft.“

