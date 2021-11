Suzuki Katana – Nachgeschärft

Suzuki hat die Katana nachgeschärft. Auf der EICMA in Mailand (bis 28.11.) präsentiert sich der Modelljahrgang 2022 mit zwei PS mehr (152 PS). Vor allem aber liegt die Spitzenleistung 1.000 Umdrehungen in der Minute später als bisher an. Zugleich steht bei niedrigeren Drehzahlen mehr Drehmoment zur Verfügung. Und natürlich gibt es zum Saisonwechsel neue Farben.

Serienmäßig verfügt die Katana über drei Fahrmodi und eine abschaltbare fünfstufige Traktionskontrolle. Weiters über bidirektionalen Quickshifter, das Easy-Start-System und den Low-RPM-Assist für einfacheres Anfahren. Der neue Modelljahrgang kommt im Frühsommer in den Handel.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp