Suzuki – Kooperation mit Alpenverein

Am 14. August 2020 erfolgte beim Suzuki Händlerpartner Autopark in Innsbruck die Übergabe von fünf Hybrid Fahrzeugen durch Roland Pfeiffenberger, MBA (Managing Director & Sales Manager Suzuki Austria) an den Österreichischen Alpenverein, vertreten durch Dr. Andreas Ermacora (Präsident des Österreichischen Alpenvereins).

Unterwegs mit Suzukis Hybrid Mobilität

Die in Empfang genommenen fünf neuen Fahrzeuge (ein Ignis 1,2 Hybrid 2WD shine und vier Vitara 1,4 Hybrid Allgrip flash) werden künftig den Österreichischen Alpenverein bei seinen beruflichen Ausfahrten, Transporten und vielem mehr wertvolle Unterstützer und sichere Fahrgefährten sein. Sie tragen die Gütesiegel moderner Mobilität, hoher Leistung, vorbildhafter Kraftstoffeffizienz und stehen für besondere Umweltfreundlichkeit sowie exzellente Fahrsicherheit. Suzuki ist seit Dezember 2018 Mobilitätspartner des Österreichischen Alpenvereins und freut sich, den renommierten Verein mit modernen Fahrzeugen zu unterstützen.

