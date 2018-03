Suzuki landet auf Platz 8 bei den Global Top 25 Brands & Models 2017!

Unter der Auflistung der Global Top 25 Brands & Models 2017 belegt SUZUKI den ausgezeichneten 8. Platz und lässt damit namhafte Automarken wie Mercedes, BMW und Audi hinter sich. Weltweit wurden im Jahr 2017 2,891.415 Millionen Suzuki Automobile verkauft. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Absatz-Steigerung von 11 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt verkaufte Suzuki Motor Corporation nahezu 286.500 Suzuki Automodelle mehr gegenüber 2016.

Suzuki Swift – der Absatzmagnet

Bei den Automodellen weist die Tabelle Global Top 25 Brands & Models 2017 den SUZUKI SWIFT auf dem 21. Platz aus. 521.510 SWIFT Automodelle verkaufte SUZUKI MOTOR CORPORATION 2017 weltweit. Dies entspricht einer Erhöhung des Absatzes um 6 Prozent. Vor allem der neue SWIFT (2017) entwickelte sich zu einem wahren Absatzmagnet

Auch in Österreich: Starke Zunahme bei den Suzuki Neuzulassungen

Aus der österreichischen Neuzulassungs-Statistik der Monate Januar und Februar 2018 ist die deutliche Erhöhung der Suzuki-Neuzulassungen – fast 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum – ersichtlich. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurden demnach 1.399 Suzuki Modelle neu zugelassen, das sind um 370 Fahrzeuge mehr als im Vergleichszeitraum Januar-Februar 2017. Insgesamt rangiert die Marke auf dem 14. Platz in Österreich. Die Erfolgsbilanz geht auf das Konto der hervorragenden Vertriebsstrategie des Vertriebsstandortes SUZUKI AUSTRIA und seinem hochqualitativen Händlernetz (150 SUZUKI-Händler österreichweit).

Suzuki in Österreich

Die Suzuki Austria Automobil Handels Gesellschaft m.b.H. steuert von Salzburg aus die österreichweiten Aktivitäten der beiden Geschäftsbereiche Automobil und Motorrad. Mit 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2016/17 einen Umsatz in Höhe von rund 111,4 Millionen Euro. Suzuki überzeugt in Österreich vor allem durch seine Allrad- und Kleinwagen-Kompetenz. 2017 betrug der Anteil am österreichischen Automobilmarkt 2,31 Prozent.