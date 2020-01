Suzuki – „Made for Austria“

Suzuki Austria präsentiert die bewusstseinsbildende Kampagne „Made for Austria“. Zu dieser Kampagne gibt es eine eigenen Imagefolder „Made for Austria“. Dieser informiert und zeigt auf, wie Suzuki Fahrzeuge, die vom offiziellen Generalimporteur Suzuki Austria nach Österreich eingeführt werden, als solche erkennbar sind.

Gütesiegel „Made for Austria“

Offiziell importierte Suzuki Automobile sind mit einem „Made for Austria“-Badge gekennzeichnet. Das ist an der B-Säule jedes Modells angebracht. Nur dieses Gütesiegel garantiert, dass ein Suzuki Neuwagen vom offiziellen Generalimporteur nach Österreich eingeführt wurde.

„Suzuki Austria ist es ein zentrales Anliegen, mit der Kampagne „Made for Austria“ verstärkt darauf hinzuweisen, welche Vorteile verbunden sind, wenn ein Suzuki Automobil in Österreich über einen Suzuki Partner erworben wird. Die Kampagne wird durch den Imagefolder „Made for Austria“ als auch durch eine Informationsmöglichkeit via Handy unterstützt. Zudem führen wir das ganze Jahr über verschiedene begleitende Kommunikations-Maßnahmen durch, “ erklärt Helmut Pletzer (Managing Director Suzuki Austria )

NFC und Qualität aus Österreich

Suzuki Kunden können mit dem Smartphone per NFC (Near Field Communication) alle Vorteile auf einen Blick auslesen. Diese bedienerfreundliche Kundeninformation ist einfach auf dem Smartphone zu aktivieren. Zu beachten ist, dass bei Apple Geräten ein NFC Reader herunter geladen werden muss. Man empfiehlt die App „NFC21 Reader“. Anschließend den „Made for Austria-Badge“, in dem ein Funkchip integriert ist, mit dem Handy berühren und schon wird automatisch die Seite https://madeforaustria.suzuki.at geöffnet. Eine weitere Informationsmöglichkeit bietet der in rot-weiß-rot gehaltene „Made for Austria“ Folder.

Suzuki Austria verfügt über ein gut ausgebautes flächendeckendes Händlernetz in Österreich, das bisher 159 Händler umfasst. Die Kunden profitieren von kompetenten und bestens geschulten Suzuki Partnern bei der Kaufberatung. Beim Kauf eines Suzuki „Made for Austria“ Fahrzeuges wird vor Auslieferung eine kostenlose Unterbodenkonservierung, sowie ein kostenloser Auslieferungs-Check inklusive Prüfkriterien-Protokoll durchgeführt. Die „Made for Austria“ Automodelle verfügen über bis zu fünf Jahre Hersteller- und bis zu zehn Jahre Mobilitätsgarantie. Mit in der Garantie ist, dass alle Reparaturen und Services von den offiziellen Suzuki Partnern Österreichs ausschließlich mit den Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Sollte eine Autoentsorgung notwendig sein, erfolgt diese kostenlos.

