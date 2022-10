Suzuki – Neuer Service Suzuki Connect

Bei Suzuki steht eine neuer Service – Suzuki Connect – zur Verfügung. Die Suzuki Motor Corporation führt das Suzuki Connect*1 Service auf dem europäischen Markt ein. Suzuki Connect nutzt das Datenkommunikationsmodul (DCM) des Fahrzeugs, um den Nutzer in Echtzeit mit seinem Fahrzeug zu verbinden. Um so die Möglichkeit zu geben, über die Suzuki Connect Smartphone-App*2 komfortable Funktionen zu nutzen. Suzuki Connect ist zunächst in den aktuellen S-Cross-Modellen verfügbar. In Zukunft führt es Suzuki in weiteren ausgewählten Modellen ein.

Vielseitiger Nutzen

Durch die Verbindung des Fahrzeugs über die Suzuki Connect App – für Android und iOS verfügbar – können die Nutzer auf eine breite Palette praktischer vernetzter Dienste zugreifen. Einschließlich der Möglichkeit, den Status ihres Fahrzeugs in Echtzeit zu überwachen und Benachrichtigungen zu erhalten. Oder das Fahrzeug aus der Ferne zu ver- und entriegeln und Informationen wie den Fahrverlauf und den Standort ihres geparkten Fahrzeugs einzusehen.

Die Nutzer können sich über die Suzuki Connect App auch über wartungsrelevante Informationen und Warnmeldungen informieren lassen. Im Falle eines Problems kann man wichtige Diagnose-Informationen nahtlos an den registrierten Suzuki-Händler weiterleiten. Das ermöglicht eine schnellere und umfassendere Unterstützung im Kundendienst.

*1 Suzuki Connect ist ein Service, der einen separaten Vertrag erfordert.

*2 Die Suzuki Connect App unterstützt die folgenden Betriebssystemversionen von Smartphone-Geräten (außer Tablets und Smartwatches): iOS: 15.0 oder höher, Android: 8.0 oder höher.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp