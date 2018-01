Suzuki – Neues Sondermodell Vitara „Jacques-Lemans“

Suzuki – Neues Sondermodell Vitara „Jacques-Lemans“. Ende 2017 starteten Suzuki Austria und das Uhren-Unternehmen Jacques Lemans eine Kooperation. Als eine der ersten gemeinsamen Projekte gibt es ab sofort das stark limitierte „Jacques Lemans Vitara Sondermodell“ bei allen österreichischen Suzuki Händlern.

Passend zu dieser Philosophie bietet Suzuki ab sofort das „Jacques Lemans Vitara Sondermodell“ an. Es handelt sich dabei um einen Suzuki Vitara 1,6 Benziner Allgrip mit diversen Sonderausstattungen wie: Jacques Lemans Schriftzug an den Fond-Türen, Dachspoiler, Metallic-Lackierung, Dachfarbe in Galactic Gray Metallic, Kupfer gefärbte LED-Abdeckung, 17“ Aluminium-Felgen Kupfer poliert, Armatur- und Mittelkonsolenverkleidung in Kupfer, Steppnaht der Türverkleidung und Armlehne in Kupfer, Dekor-Ringe für Lüftungsdüsen in Kupfer, Sitzränder Synthetik-Glattleder in Kupfer eingefärbt und Sitzflächen in Veloursleder mit Steppnaht in Kupfer.

Zusätzlich erhält jeder Kunde eine exklusive SUZUKI Uhr von Jacques Lemans. Das top-ausgestattete Jacques Lemans Vitara Sondermodell gibt es zum Preis von nur 25.490 Euro inkl. Steuern. Kundenvorteil: 4.671 Euro.