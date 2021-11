Suzuki präsentiert neuen S-Cross

Suzuki hat den neuen S-Cross der dritten Generation präsentiert. Er verbindet ein mutiges SUV-Design mit einem hohen Komfortniveau und kraftvollen Fahrleistungen. Kombiniert mit ausgezeichneten Umwelteigenschaften, innovativen Sicherheitsmerkmalen und moderner Konnektivität.

Der neue S-Cross

Das Design vermittelt aus jedem Blickwinkel die markante Form eines robusten SUV. Ein großer, schwarzer Kühlergrill. Scharf gezeichnete Scheinwerfer mit leuchtstarken Drei-Punkt-LEDs. Und eckige Radhäuser vorne und hinten. All das trägt in Verbindung mit den auffälligen silbernen Zierleisten an Front und Heck zum aggressiven SUV-Charakter bei.

Der S-Cross verfügt über hochwertige Technik. Ein drehmomentstarker 1,4-Liter-Boosterjet-Turbomotor mit Direkteinspritzung. Er bildet in Verbindung mit dem SHVS 48-Volt-Mild-Hybrid-System einen effizienten und kraftvollen Antrieb. Die Leistung liegt bei 95 kW/129 PS, das maximale Drehmoment beträgt 235 Nm. Das Allradsystem Allgrip Select, ein Audiosystem mit 9-Zoll-Display und viele Sicherheitstechnologien sorgen für ein beruhigendes Fahrerlebnis.

Das dreidimensionale Innenraum-Design passt zum Charakter eines SUV. Im Fahrgastraum finden fünf Erwachsene bequem Platz. Der vielseitig nutzbare, 430 Liter fassende Kofferraum unterstützt eine Vielzahl von Outdoor- und Freizeitaktivitäten. Das weit öffnende Panorama-Schiebedach steigert zusätzlich den Fahrspaß.

Vollhybridantrieb

Das neue Vollhybridsystem von Suzuki kombiniert einen neu entwickelten Verbrennungsmotor mit einer Motor-Generator-Einheit und einem automatisierten Schaltgetriebe. Es ermöglicht sowohl ein Fahren im Hybridbetrieb als auch ein rein elektrisches Fahren. Mit abgeschaltetem Benzinmotor für geringen Kraftstoffverbrauch. Selbst bei niedrigen Drehzahlen kann der leistungsstarke, hocheffiziente E-Motor das Fahrzeug aus dem Stand sanft beschleunigen.

Bemerkenswert am neuen System: Die Platzierung der Motor-Generator-Einheit auf der Ausgangsseite des automatisierten Schaltgetriebe. Es schaltet automatisch die Gänge und betätigt die Kupplung. Diese Konfiguration überträgt die Leistung direkt auf die Antriebswelle. Das schließt Drehmomentlücken während des Schaltvorgangs und sichert ein komfortables Schaltgefühl. Darüber hinaus trägt dieser Aufbau zur Rekuperation bei, der Motor wird beim Verzögern abgeschaltet und ausgekuppelt. Das steigert die Reichweite beim rein elektrischen Fahren. Erhältlich ist das neue Vollhybridsystem in Europa nächstes Jahr, zuerst im Vitara und dann im S-Cross. Der Verkauf des neuen Suzuki S-Cross in Europa beginnt Ende des Jahres. Marktstart in Österreich ist der Jänner 2022.

