Suzuki S-Cross Strong Hybrid in Österreich

Ab sofort ist der Suzuki S-Cross Strong Hybrid in Österreich bei allen Suzuki-Händlern bestellbar. Damit treibt Suzuki die Elektrifizierung seines Modellprogramms weiter voran. Das 1.5 Strong Hybrid System ist mit einem automatisierten Schaltgetriebe kombiniert. Der 5-Türer ist optional mit dem variablen Allradsystem Allgrip Select erhältlich.

Motoren

Das Strong Hybrid System besteht aus dem neuen 1.5-Liter-Dualjet-Vierzylinder-Benzinmotor mit 75 kW/102 PS mit 138 Nm Drehmoment, einen Elektromotor mit 24 kW und 60 Nm Drehmoment, der das Fahrzeug auch allein antreiben kann und eine Hochvolt-Lithium-Ionen Batterie. Die Systemleistung beträgt 85 kW/115 PS, die Kraftübertragung erfolgt über ein automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe.

Ökonomisch

Bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h ist für kurze Strecken ausschließlich elektrisches Fahren möglich. Elektrisch im heimischen Wohngebiet. Im Hybridmodus mit Unterstützung des Benziners über Landstraße und Autobahn. Und zum Schluss wieder elektrisch und emissionsfrei in der Stadt und auf den Parkplatz. So verbindet der S-Cross 1.5 Strong Hybrid im Alltag seine Vorzüge. Die des alleinigen elektrischen und lokal emissionsfreien Fahrens mit uneingeschränkter Praxistauglichkeit eines Benziners. Beim Bremsen und Verzögern agiert der Elektromotor als Generator. Er wandelt die kinetische in elektrische Energie um und speichert sie in der Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie.

Zwei Fahrmodi

Die Häufigkeit des elektrischen Fahrens bestimmz der Fahrer selbst. Mit den beiden Fahrmodi Standard und Eco. Im Standard-Modus sorgen Verbrennungs- und E-Motor für eine lebhafte Leistungsentfaltung und kraftvolle Beschleunigung. Beim Eco-Modus liegt der Schwerpunkt auf einem verbrauchsarmen effizienten Fahren. Mit hohen elektrischen Fahranteilen. Im kombinierten WLTP-Zyklus liegt der Verbrauch bei 5,2 – 5,8 Litern, was CO 2 –Emissionen von 118 – 132 g/km entspricht.

Strong Hybrid System

Das kompakte und leichte Strong Hybrid System bietet sowohl kraftstoffsparendes Hybrid- als auch rein elektrisches Fahren. Es besteht aus dem 1.5 Dualjet Motor, einer Motor-Generator-Einheit, einem automatisierten Schaltgetriebe und dem Power-Pack mit 140-V-Lithium-Ionen-Batterie und Wechselrichter.

Beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit nutzt die Motor-Generator-Einheit (MGU) die Motorleistung. Um Strom zu erzeugen und den elektrischen Einsatzbereich und Fahrfrequenz für eine hohe Kraftstoffeffizienz deutlich auszudehnen. Um die Batterie wieder aufzuladen, wird beim Abbremsen die kinetische Energie zurückgewonnen und in der Lithium-Ionen-Batterie gespeichert.

Ausstattungen

Erhältlich er in den beiden Ausstattungslinien „shine“ und „flash“. Bereits in der Version „shine“ ab 31.990 Euro sind unter anderem ein Audiosystem mit Smartphone-Einbindung, Digitalradio-Empfang, Bluetooth- Freisprecheinrichtung und Lenkradbedientasten, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine Klimaautomatik, beheizbare Sitze vorn, LED-Scheinwerfer sowie elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel an Bord.

In der Topausstattung „flash“ ab 36.990 Euro kommen unter anderem eine 360º Rückfahr-Kamera, ein Panorama-Glasschiebedach, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern sowie polierte 17-Zoll-Alufelgen dazu.

Offroad-Kompetenz

Der neue S-Cross 1.5 Strong Hybrid ist mit dem Allgrip Select Allradsystem erhältlich. Er verbindet Fahrspaß, Sicherheit und hohe Kraftstoffeffizienz. Der Fahrer kann zwischen hier vier Fahrmodi (Auto, Sport, Snow und Lock) wählen. Das elektronisch gesteuerte Allradsystem wird über einen einfach zu bedienenden Push-Dreh-Regler angewählt.

Neben dem neuen S-Cross 1.5 Strong Hybrid ist das begehrte SUV weiterhin in Verbindung mit dem 1.4 l-Boosterjet-Turbobenziner mit 95 kW/129 PS erhältlich. Der ist immer an ein 48 Volt Mild Hybrid System gekoppelt. Die Preise beginnen bei 24.990 Euro.

„Suzuki ist bestrebt, mit seinen Automobilen zukunftsweisende Trends zu einem leistbaren Preis anzubieten. Dass ist mit dem neuen Suzuki S-Cross Strong Hybrid in Österreich perfekt gelungen,“ so Roland Pfeiffenberger, Managing Director Suzuki Austria.

