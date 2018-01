Suzuki Swift Sport fährt mit Tenneco-Fahrwerktechnologie

Suzuki Swift Sport fährt mit Tenneco-Fahrwerktechnologie. Tenneco liefert die Fahrwerktechnologie Multi-Tuned Valve (MTV) für den in Japan produzierten Swift Sport sowie für die von Maruti Suzuki India Limited produzierte Kompaktlimousine Dzire.

Wie der Anbieter von Fahrwerks- und Abgasbehandlungsprodukten und -systemen mitteilt, wird die neueste Generation des Swift vorne mit Federbeinen und hinten mit Stoßdämpfern von Tenneco ausgestattet sein. Die MTV-Ventiltechnologie mit vollständig versetzbarem Ventilsystem mit Klemmscheibe wurde entwickelt, um Straßenlage und Fahrkomfort in unterschiedlichen Fahrumgebungen zu optimieren. Tenneco produziert die Fahrwerktechnologie für den Dzire im Werk von Tenneco in Bawal, Indien, und die für den Swift Sport in den Werken von Tenneco in Gliwice und Hodkovice in Europa.

„Die MTV-Ventiltechnologie von Tenneco wurde mit äußerster Präzision entwickelt, um unseren Kunden ein hohes Maß an Flexibilität zu bieten, wenn es um die Abstimmung der Fahreigenschaften von Fahrzeugen geht, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Komfort zu erzielen“, sagte Martin Hendricks, Executive Vice President und President des Bereichs Ride Performance von Tenneco. „Tenneco ist hocherfreut, seine langjährige Beziehung zu Suzuki fortzusetzen, indem wir den neuen Swift in unser beständig wachsendes Portfolio von Erstausrüstungen aufnehmen.“

ap