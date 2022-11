Suzuki – Update beim Across

Bei Suzuki erhält der Across ein Update. Unter anderm ein 12,3 Zoll großes und volldigitales Kombiinstrument. Auch der Multimedia-Touchscreen mit HD-Auflösung wächst von neun auf 10,5 Zoll. Darüber hinaus kann man das Smartphone jetzt auch kabellos ins Multimedia-System des Fahrzeugs einbinden. Außerdem bietet Suzuki jetzt „Platinum White Pearl Metallic“ als neue Außenfarbe an.

Der Across Plug-in-Hybrid soll ausschließlich in der besten Ausstattung zur Auslieferung kommen. An Bord sind ein schlüsselloses Start-Zugangssystem und eine elektrische Heckklappe mit Sensorbedienung.

Weiters eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Pollenfilter, eine Sitzheizung vorne und auf den äußeren Fondsitzen. Und noch eine Lenkradheizung, ein 220-Volt-Anschluss im Gepäckraum und Privacy-Glass.

Das Hybrid-System besteht aus einem 2,5-Liter-Benziner und einem 134 kW/182 PS starken E-Motor an der Vorderachse. Den versorgt eine 18,1 kWh starke Lithiumionen-Batterie. Zum Allradsystem gehört ein 40 kW/64 PS starker Elektromotor an der Hinterachse. (aum)

