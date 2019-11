Suzuki V-Strom 1050

Suzuki stellt die V-Strom 1050 in Mailand vor.

Das Adventure-Touring-Bike wurde komplett überarbeitet. Das Design mit dem überarbeiteten „Schnabel“ erinnert an die legendäre DR Big. Die neue Typenbezeichnung kommt der Hubraumwahrheit näher als bei der Vorgängerin. Der Twin mit nach wie vor 1037 ccm Hubraum leistet in der überarbeiteten Euro-5-Version sieben PS mehr und damit 108 PS gesamt. Er soll einen besseren Drehmomentverlauf aufweisen. Die V-Strom erlaubt in Verbindung mit dem neuen Ride-By-Wire-System die Anwahl von drei verschiedenen Motorkennfeldern.

Neue LED-Leuchten, ein geändertes Cockpit und eine überarbeitete Windschutzscheibe sowie bronzefarbene Elemente am Triebwerk kennzeichnen die Suzuki V-Strom 1050 aus . Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2020 geplant. Die Preise beginnen ab € 12.790 plus Nebenkosten und ab € 14.190 für die XT-Variante.

