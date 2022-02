Suzuki Vitara 1.5 Strong Hybrid mit Jacques Lemans Bonus

Suzuki Austria begleitet die Einführung des Vitara 1.5 Strong Hybrid mit einem exklusiven Jacques Lemans Bonus. Die ersten 200 Käufer des soeben neu erschienen Vitara 1.5 Strong Hybrid erhalten einen Jacques Lemans Bonus in Höhe von 1.000 Euro brutto. Außerdem eine exklusive Jacques Lemans Hybromatic Uhr im Wert von 449 Euro.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit über fünf Jahren erfolgreich zusammen. Es verbindet sie außerdem eine hoher Qualitätsanspruch bei der Entwicklung ihrer Produkte. Die beiden Partner vereinen mit der neuen Kooperation erneut ihre exquisiten Marken.

Suzuki Vitara 1.5 Strong Hybrid – ökonomischer SUV-Star

Der neue Vitara 1.5 Strong Hybrid, seit Jänner 2022 auf dem österreichischen Markt, beeindruckt mit der effizienten Kombi aus einem neuen Dualjet-Vierzylinder-Suzuki-Benzinmotor und einem E-Motor. Er ist in Österreich mit dem bewährten Suzuki Allgrip Select Allradsystem erhältlich.

Das Zusammenspiel des neuen 1.5-Liter-Dualjet-Vierzylinder-Benzinmotors mit 75 kW/102 PS Leistung und 138 Nm Drehmoment und dem E-Motor mit 24 kW und 60 Nm sowie dem automatisiertem Schaltgetriebe (AGS) soll sein Zielpublikum überzeugen. Es gibt ihn in den Ausstattungsvarianten „shine“ und „flash“. Besonderheit der „flash“ Variante: es gibt das Panorma-Glasschiebe-Hubdach in der Serienausstattung.

Bereits in der Version „shine“, ab 30.990 Euro, sind zahlreiche Features an Bord. Unter anderem ein Audiosystem mit Smartphone-Einbindung, Digitalradio-Empfang, Bluetooth- Freisprecheinrichtung und Lenkradbedientasten. Ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine Klimaautomatik, beheizbare Sitze vorn, LED-Scheinwerfer sowie elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel mit an Bord.

In der Topausstattung „flash“ – ab 33.590 Euro – kommen unter anderem ein Navigationssystem, das Panorama-Glasschiebedach, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern sowie polierte 17-Zoll-Alufelgen dazu.

Der neue Vitara 1.5 Strong Hybrid ist mit bewährten Allgrip Select Allradsystem, bei dem man zwischen vier Fahrmodi (Auto, Sport, Snow und Lock) wählen kann, ausgestattet.

Jacques Lemans Bonus – Marke mit Exklusivität

Die innovative Hybromatic Technologie von Jacques Lemans vereint die Funktionalität einer Automatik mit der Präzision einer Quarzuhr. So kreiert Jacques Lemans Alltagsbegleiter, die mit der natürlichen Armbewegung in Gang gebracht werden. Das sportliche Design dieser Uhr überzeugt zusätzlich und verleiht ihr ein faszinierendes Aussehen.

