Suzuki – Vitara Limited Edition

Basierend auf dem Vitara 1.4 Hybrid Allgrip flash kombiniert das Sondermodell Vitara Limited Edition die Vorzüge des bewährten Lifestyle SUV mit vielen exklusiven Extras. In Anlehnung an die Stilikone des Motorrad-Modells „Katana“ wirkt die Limited Edition in schwarzer und grauer Metallic-Lackierung durch cooles Understatement, schnittige Designelemente und exklusiver Sonderausstattung.

Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums der Suzuki Motor Cooperation ist dieses Sondermodell auf 100 Stück limitiert und ab Ende September 2020 am österreichischen Markt erhältlich. Seine einzigartige Optik ist „schneidig“ wie ein Katana-Schwert. Besondere Fahrsicherheit durch die neuesten Sicherheitsfeatures und ein unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis zeichnen die Limited Edition aus.

Stilvolle Erscheinung

Die Limited Edition zeichnet sich durch ein modernes, erlesenes Design mit stilvoller Optik aus. Diese wird durch rote Dekorleisten an der vorderen und hinteren Stoßstange, in Dachfarbe lackiertem Dachspoiler sowie 17-Zoll-Alufelgen in mattschwarz betont. Weitere Dekorelemente in mattschwarz finden sich am Kotflügel und Frontgrill. Im Inneren setzt sich das Design in silber/schwarzen Einstiegsleisten fort und gibt dem modernen Vitara einen besonderen Hauch von Exklusivität. Der rote „Vitara“ Schriftzug auf den Fußmatten und auf der Kofferraummatte sowie das Limited Edition Emblem im Mitteltunnel betonen das stilvolle Design. Die Limited Edition hat ein besonderes edles Farbenkleid. Die Automobile sind in Cosmic Black Pearl Metallic und Galactic Gray Metallic erhältlich.

Der Preis beträgt 30.990 Euro mit einem Kundenvorteil von 2.100 Euro

