Swatch wagt wieder die Quadratur des Kreises

Die traditionsreiche Uhrenmarke wagt mit ihrer neuesten Kollektion, der Bioceramic What IF?, eine Abkehr vom Gewohnten. Mit zwei monochromen Modellen, komplett in Schwarz oder Weiß gehalten, setzt das Unternehmen auf ein minimalistisches und dennoch auffälliges Design.

Die Uhren der neuen Kollektion zeichnen sich durch ein quadratisches Gehäuse mit den Maßen 33 x 33 mm aus. Die einfarbigen Modelle, jeweils in Schwarz oder Weiß, setzen auf klare Linien und eine schlichte Ästhetik.

Das Gehäuse besteht aus Bioceramic, einem Material, das Keramikpulver mit biobasierten Komponenten verbindet. Dieses Material soll eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit bieten und somit die charakteristische Form der neuen Modelle ermöglichen.

Ein alternatives Designkonzept

Die Kollektion basiert auf der Idee, wie das Design des Herstellers ausgesehen hätte, wenn sich die Marke 1982 für ein quadratisches Modell entschieden hätte. Die Serie soll eine historische Fragestellung mit modernen Designelementen verbinden.

Start: Die Modelle sind bereits seit dem 1. August 2024 weltweit erhältlich. Mehr dazu hier…

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp