Swiss Moto im Zeichen von Liqui Moly

Swiss Moto im Zeichen von Liqui Moly. Liqui Moly forciert in der Schweiz sein Motorradgeschäft weiter. „Unsere Kooperationen tragen Früchte. Nun wollen wir unserer Marke eine noch größere Bühne verschaffen und die größte Motorradmesse der Schweiz ist das beste Forum im Land“, sagt Carlos Travé, General Manager 2-Wheel beim deutschen Schmierstoffspezialist, der dafür einen neuen Weg einschlägt.

Neuheiten des Motorbike-Sortiments sind unter anderem das Additiv Motorbike MoS2-Shooter, das die Reibung im Motor verringert und ihn vor Verschleiß schützt, der Luftfilterreiniger, ein mineralisches und ein vollsynthetisches Stoßdämpferöl und eine ganze Reihe neuer Motoröle, darunter das Motorbike 4T 5W-40 HC Street. „Bikern und Garagisten bieten wir ein Komplettsortiment an Zweiradchemie samt einem eigenen Werkstattkonzept für Töff-Garagen. Diese Fülle unterscheidet uns in der Branche“, betont Carlos Travé.

Liqui Moly ist seit 2015 offizieller Schmierstofflieferant der Serien Moto 2 und Moto 3 und bis 2020 auch in der Moto-GP mit Werbebannern an den Rennstrecken vertreten. „Von der weltweit erfolgreichsten Motorradrennserie geht eine besondere Faszination aus“, sagt Carlos Travé. Obwohl Rundstreckenrennen in der Schweiz verboten sind, ist die Motorsportbegeisterung dort ungebrochen und das Land mit zahlreichen Fahrern in der Moto-GP vertreten.