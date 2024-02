Synthetische Treibstoffe für Österreich

Ende Jänner erfolgte die Gründung der IFE Austria GmbH. IFE steht für Innovative Flüssige Energie in Wien. Das Konsortium, bestehend aus mehreren mittelständischen Unternehmen treibt die Herstellung von e-fuels voran. Die Geschäftsführung der IFE GmbH übernehmen Herr Mag. Jürgen Roth und Dr. Bernd Zierhut – zwei Vertreter der Investorengesellschaften, die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Mineralölgeschäft und der Erfahrung mit flüssigen Energieträgern den Erfolg dieses Unternehmens sicherstellen.

„Ich beschäftige mich schon seit Jahren federführend mit dem Thema CO 2 neutrale Kraftstoffe und bin felsenfest davon überzeugt, dass speziell mit unserer effizientesten Technologie zur Herstellung, eFuels einen fixen Bestandteil der Energiewende einnehmen werden. Mehrere Pferde ziehen die Klimakutsche schneller aus dem sprichwörtlichen Dreck. eFuels gehört die Zukunft“, betont Herr Mag. Roth.

Kooperation mit Technologieunternehmen

IFE baut bei der Erzeugung von e-fuels künftig auf die langjährige Erfahrung der steirischen AVL List GmbH, die sich derzeit mit der Entwicklung einer hocheffizienten und innovativen co-SOEC Elektrolyse-Technologie beschäftigt. Die Technologie ermöglicht eine besonders energie- und kosteneffiziente Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Die Technologie wird mit einer Finanzierung von IFE industrialisiert und hochskaliert, um eine wettbewerbsfähige Produktion von e-fuels in Österreich zu ermöglichen.

Sopec Demo Plant Design

„Wir sind davon überzeugt, dass synthetische Kraftstoffe einen wichtigen Beitrag für die Energiezukunft Europas beziehungsweise der ganzen Welt leisten werden. Wir streben durch dieses Projekt an, das Thema erneuerbare Energien neu aufzuladen und mit dieser Technologie globale Marktführerschaft zu erlangen“, so Geschäftsführer Dr. Bernd Zierhut.

Aufgabe der IFE ist neben der Finanzierung für die Industrialisierung, die Technologie der Anlage global zu vermarkten, die dann als Großanlage zum Einsatz kommt. Dies erfolgt über entsprechende globale Verwertungsrechte und Patente. Ziel ist es, diesen Prozess 2025 einzuläuten. Entscheidend ist die Bereitstellung von CO 2 und CO 2 -neutralem Strom, die für die Produktion einen essenziellen Bestandteil bilden.

Mit E-fuels ans Ziel

Der Einsatz von E-fuels in der Zukunft reicht von der Mobilität von Fahrzeugen, Schiffen bis hin zu Flugzeugen. So kann sichergestellt werden, dass die CO 2 Ziele der nationalen wie auch internationalen Politik erfüllt werden. Der Vorteil des Einsatzes synthetischer Kraftstoffe liegt auch darin, dass die gesamte bestehende Infrastruktur von Pipelines, Tanklager, Straßenlogistik und Tankstelle auch in Zukunft verwendet werden kann und so eine Versorgung mit diesen Kraftstoffen bereits direkt von Beginn an gegeben ist.

Das Projekt selbst startete 2022 und wird nunmehr von der IFE begleitet. Nach Abschluss und erfolgreicher Inbetriebnahme der Produktionsanlage wird das Konsortium sämtliche Rechte für den Betrieb solcher Betriebsanlage halten und die Produkte aus der Testanlage am Markt verwerten.

Ziel ist es mit dieser Technologie national und international Groß Produktionen von mehreren 100.000 Tonnen anzustoßen und im Energiemarkt dann zu verwerten.

