Tag 3 – Duo Neubauer & Keferböck bei der Monte Carlo Rallye 2021

Nach dem problematischen Auftakt am Donnerstag verlief der gestrige Freitag für Hermann Neubauer und Co Bernhard Ettel nicht nur ohne große Zwischenfälle, ganz im Gegenteil konnte das Duo mit dem Ford Fiesta Rally2 auf jeder der fünf absolvierten Sonderprüfungen in die Top-Fünf der WRC3-Wertung fahren. Am Ende des zweiten Tages lag man somit hinter drei bärenstarken französischen Lokalmatadoren auf Platz vier der WRC3-Wertung sowie auf dem ausgezeichneten 18. Gesamtrang.

Tag 3 hatte es in sich

Der Samstag brachte dann aber gleich am frühen Morgen ein ernstes Problem: Auf der Auftakt-Sonderprüfung traf der Salzburger nach nur zwei Kilometern einen Kanaldeckel, der zuvor von den WRC-Piloten „ausgegraben“ wurde. Dabei verbog er sich die Spurstange, dementsprechend vorsichtig musste die restliche sowie die direkt danach zu absolvierende Sonderprüfung gefahren werden – wobei Hermann Neubauer auf eben dieser zweiten Prüfung des Tages sogar die zweite WRC3-Zeit erzielen konnte. Letztendlich reichte es für den 21. Gesamtrang und Rang vier in der WRC 3.

Keferböck/Minor kämfen auch mit den Bedingugen

Auch das 2.österreichische Team den gesamten Tag mit den schwierigen Bedingugen und hatten trodem ein „glückliches Händchen“, das auf die Namen Franz Wittmann junior und Christina Ettel hört: „Unsere Eisspione – oder sollte ich lieber Gatschspione sagen – machen einen großartigen Job. Zwischenklassenment nach Tag 3 Position 28.

