Take it easy – QNUX Hängematte

„Mit Qnux beginnt die Entspannung aber nicht erst beim Liegen in der Matte, sondern bereits beim Aufbau und Transport“, so Michael und Alexander Kitzberger. „Durch das patentierte System ist ein leichtes und problemloses Aufstellen an jedem Ort ganz einfach. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Hängematten kann QNUX überall aufgebaut werden – ganz ohne Baum oder komplizierte Werkzeuge.“

Qnux bietet ein breites Zubehör an Freizeitgadgets für Relaxer. So werden neben der mobilen Hängematte weitere Produkte – beginnend bei Sonnenschutz und Nackenpolster bis hin zur Tablethalterung angeboten. Für die Zukunft ist eine Erweiterung der Produktpalette mit weiteren Gadgets zum Chillen geplant. Mehr Infos unter https://www.qnux.eu/

Die Fakten dazu

Ultra-strong: 200 kg Tragegewicht

Ultra-light: nur 9 kg Eigengewicht

Kompakt: 1,10 m zusammengeklappt

„Einseilsystem“ für einfachen Aufbau in nur sieben Schritten

Hochwertige Materialien: Körper aus Aluminium, Arme und Beine aus Aluminium mit Holzkern

