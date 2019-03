Tankstellen – frische Akkus für kleine E-Fahrzeuge

Frische Akkus für kleine E-Fahrzeuge kann man jetzt an zwei Aral-Tankstellen in Berlin bekommen. Für E-Roller, E-Cargo-Bikes und andere gewerbliche kleine E-Fahrzeuge. Die Tankstellen nehmen an einem Projekt zur Erprobung einer grünen Energieinfrastruktur für den elektromobilen urbanen Transport teil. Die „Sharing Points“ des Berliner Startups „GreenPack“ versorgen in einem nur wenige Sekunden dauernden Wechselvorgang Elektroleichtfahrzeuge der Projektpartner mit frischen Akkus.

