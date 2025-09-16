Taste of Tomorrow 2025 – Abseits von Mobilität

Taste of Tomorrow 2025 – Abseits von Mobilität – Mit dem Nachwuchswettbewerb Taste of Tomorrow 2025 bringt Chefs Culinar frischen Wind in die Gastronomie. Acht aufstrebende Kochtalente aus mehreren Ländern haben sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren für das Finale qualifiziert. Am 6. Oktober 2025 heißt es in der Tourismusschule Klessheim in Salzburg: Bühne frei für die Zukunft der Küche.

Bewertet wird von einer hochkarätigen Jury. Mit dabei sind unter anderem Harald Irka, Vroni Lutz, Andreas Senn, Mike Süsser, Hannes Müller. Besonders zu erwähnen wäre das sich der Wettbewerb nicht nur als ein Taste of Tomorrow Wettbewerb versteht, sondern auch als eine Plattform für Innovation und Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Es geht um Sichtbarkeit für junge Talente, zukunftsorientiertes Handwerk und Vernetzung innerhalb der Branche.

Am 6. Oktober 2025 ist es soweit. Die acht Finalisten werden ihre Kreationen der Jury präsentieren. Vorgabe: Mindestens vier Zutaten aus dem Warenkorb, darunter 11er Rösti-Kartoffeln sowie Produkte von Stay Spiced und Chefs Culinar. Bewertet werden Geschmack, Technik, Kreativität und Nachhaltigkeit. Wer wird „Talent of Tomorrow 2025“? Die Antwort gibt es in Salzburg!