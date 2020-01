Tata – Neues Elektroauto

Tata hat in Mumbai Indiens erstes Elektroauto vorgestellt.

Der Nexon EV ist ein knapp vier Meter langes und 1,4 Tonnen schweres SUV mit Frontantrieb. Die Batteriekapazität von 30,2 kWh soll eine Reichweite von über 300 Kilometern garantieren. Der Motor leistet 95 kW / 129 PS und liefert 245 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt der Nexon von 0 auf 100 km/h in zehn Sekunden. Als reguläre Ladezeit gibt Tata acht Stunden an. An einer Schnell-Ladestation sollen in einer Stunde 80% der Batteriekapazität wieder zur Verfügung stehen. Mit an Bord ist ein 7-Zoll-Touchscreen-Infotainment von Harman inklusive Smartphoneeinbindung.

Das in drei Ausstattungsversionen verfügbare Elektroauto wird zu Preisen ab rund 18.000 Euro angeboten werden. Den Fahrern soll ein Rund-um-die-Uhr-Service inklusive Notfallhilfe zur Verfügung stehen.

