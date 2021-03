Taycan Cross Turismo: E-Allrounder

Mit der Weltpremiere des Taycan Cross Turismo schickt Porsche einen echten E-Allrounder ins Rennen. Die vielseitige Modellversion des Taycan profitiert wie die Sportlimousine vom Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur. Das neue High-Tech-Fahrwerk mit Allrad-Antrieb und adaptiver Luftfederung sorgt auch abseits befestigter Straßen für Dynamik. Mit 47 Millimeter mehr Kopffreiheit für die Fond-Passagiere und über 1.200 Liter Ladevolumen ist der Taycan Cross Turismo ein richtiger E-Allrounder.

Oliver Blume, Porsche-Vorstandsvorsitzender: „Wir verstehen uns als Pionier für nachhaltige Mobilität. Bis 2025 hat jedes zweite Neufahrzeug einen elektrifizierten Antrieb – voll-elektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Der Taycan Cross Turismo ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“

Vier Varianten

Vom Beginn an stehen vier Derivate des Taycan Cross Turismo zur Verfügung. Die Performance-Batterie Plus mit einer Kapazität von 93,4 kWh ist stets serienmäßig an Bord. Die vier Varianten:

Taycan 4 Cross Turismo mit 280 kW/380 PS, Overboost-Leistung bei Launch Control 350 kW/476 PS. Beschleunigung 0-100 km/h in 5,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, Reichweite (WLTP) 389 – 456 km.

Taycan 4S Cross Turismo mit 360 kW/490 PS, Overboost-Leistung bei Launch Control 420 kW/571 PS. Beschleunigung 0-100 km/h in 4,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 240 km/h, Reichweite (WLTP) 388 – 452 km.

Taycan Turbo Cross Turismo mit 460 kW/625 PS, Overboost-Leistung bei Launch Control 500 kW/680 PS. Beschleunigung 0-100 km/h in 3,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Reichweite (WLTP) 395 – 452 km.

Taycan Turbo S Cross Turismo mit 460 kW/625 PS, Overboost-Leistung bei Launch Control 560 kW/761 PS. Beschleunigung 0-100 km/h in 2,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Reichweite (WLTP) 388 – 419 km.

Bei allen vier Modellen ist das High-Tech-Fahrwerk mit Allrad-Antrieb und adaptiver Luftfederung Standard. Das optionale Offroad-Design-Paket erhöht die Bodenfreiheit um bis zu 30 Millimeter. Damit lässt sich der Cross Turismo auch auf anspruchsvollen Strecken abseits befestigter Straßen fahren. Das serienmäßige Fahrprogramm „Gravel Mode“ verbessert die Schlechtwege-Tauglichkeit.

Optisch lehnt sich der Taycan Cross Turismo eng an die 2018 in Genf präsentierte Konzeptstudie Mission E Cross Turismo an. Die nach hinten abfallenden Dachlinie bestimmt seine sportliche Silhouette, „Flyline“ genannt. Offroad-Design-Elemente: Radlaufblenden, eigenständige Bug- und Heckunterteile sowie die Seitenschweller. In Kombination mit dem Offroad Design-Paket hat der Cross Turismo spezielle Flaps. Die sorgen für ein markantes Äußeres und schützen zugleich vor Steinschlag.

Der E-Allrounder Taycan Cross Turismo kommt im Sommer auf den Markt. Die Preise in Österreich starten bei 96.990 Euro.

