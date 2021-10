TCR Germany 2021 – 3 Titel an ein Team

Jubel im Hyundai Team Engstler: Ein Rennwochenende vor dem Saisonfinale hat die Allgäuer Mannschaft mit dem Hyundai i30 N TCR bereits alle Titel in der TCR Germany gewonnen. Auf dem Hockenheimring erzielte Luca Engstler einen Sieg und einen vierten Platz. Mit 83 Zählern Vorsprung ist dem Piloten aus dem Allgäu damit der Titel in der Fahrerwertung der TCR Germany beim Saisonfinale auf dem Nürburgring nicht mehr zu nehmen. Für das Hyundai Team Engstler ist es nach 2019 mit Max Hesse und 2020 mit Antti Buri der dritte Titel in Folge in der TCR Germany. Auch in der Teamwertung und der Juniorwertung hat das Hyundai Team Engstler die Titel in Hockenheim vorzeitig gewonnen.

Auf dem Hockenheimring feierte Luca Engstler im ersten Rennen von der Pole-Position aus einen souveränen Start-Ziel-Sieg – den insgesamt 25. Triumph für das Hyundai Team Engstler in der TCR Germany seit Projektbeginn. Im zweiten Durchgang startete der 21-Jährige aus der ersten Reihe, fiel aber in der heißen Startphase bis ins Mittelfeld zurück. Engstler kämpfte sich wieder auf die vierte Position vor, ging keine Risiken ein und rollte als Vierter über die Ziellinie. Diese Position reichte dem jungen Allgäuer zu seinem ersten Titelgewinn in der TCR Germany. Zu einem so frühen Zeitpunkt war das bisher keinem Champion in dieser Serie gelungen.

Grund zum Jubeln hatte auf dem Hockenheimring auch für den Österreicher Nico Gruber aus Grieskirchen: Mit den Gesamträngen elf und acht wurde der Nachwuchsfahrer im Hyundai i30 N TCR Zweiter und Erster in der Juniorwertung und sicherte sich ebenfalls bereits vor dem Finale den Titel. Bereits auf dem Sachsenring hatte Roland Hertner für das Hyundai Team Engstler die Trophywertung 2021 gewonnen. Den Lauf auf dem Hockenheimring musste der 62-Jährige aus Heilbronn wegen Krankheit auslassen.

Faktencheck TCR Germany Hockenheimring

Rennen 1:

1. L. Engstler, Hyundai i30 N TCR, 33.06,747 Min.

2. J. Karklys, Hyundai i30 N TCR, +1,886 Sek.

3. M. Andersen, Hyundai i30 N TCR, +4,973 Sek.

4. D. Fugel, Honda Civic TCR, +16,022 Sek.

5. R. Jahr, Hyundai i30 N TCR, +22,207 Sek.

6. R. Fernandez, Cupra Leon Competition, +26,236 Sek.

…

11. N. Gruber, Hyundai i30 N TCR, +55,030 Sek.

Rennen 2:

1. E. Scalvini, Cupra Leon TCR, +32.02,931 Min.

2. D. Fugel, Honda Civic TCR, +1,125 Sek.

3. M. Fugel, Honda Civic TCR, +2,709 Sek.

4. L. Engstler, Hyundai i30 N TCR, +4,833 Sek.

5. M. Andersen, Hyundai i30 N TCR, +5,987 Sek.

6. J. Karklys, Hyundai i30 N TCR, +6,585 Sek.

…

8. N. Gruber, Hyundai i30 N TCR, +8,450 Sek.

Stand Fahrerwertung:

1. L. Engstler, 337 Punkte

2. D. Fugel, 254

3. E. Scalvini, 247

4. M. Andersen, 232

5. N. Gruber, 178

6. J. Karklys, 163

…

12. R. Hertner, 54

Stand Teamwertung:

1. Hyundai Team Engstler, 474 Punkte

2. Honda ADAC Sachsen, 319

3. Wimmer Werk Motorsport, 282

