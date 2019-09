TCR Italy – Günter Benninger Amateur-Champion

Günter Benninger konnte sich in Vallelunga vorzeitig den Titel als Amateur-Champion 2019 sichern. Endspurt in der TCR Italy. Im Autodromo Vallelunga war bereits die vorletzte Station des heurigen Rennjahres. Ausgetragen wurden wieder zwei Sprintrennen über 25 Minuten plus eine Runde.

Mit Unterstützung des Wimmer Werk Motorsport Teams gaben hier drei Österreicher Gas. Günter Benninger aus Oberösterreich, Peter Gross und Christian Voithofer, beide aus Wien, warfen sich ins Gefecht. Nicht am Start diesmal war Top-Pilot Felix Wimmer.

Peter Gross blühte auf dem Asphalt von Vallelunga auf. Er holte im ersten Rennen Rang 8 und in einem unruhigen Rennen 2 sogar einen tollen 6. Platz. Auch Günter Benninger durfte sich mit einem 10. und einem 8. Rang über zwei Top-Ten-Plätze freuen. Damit konnte er sich auch den vorzeitigen Meistertitel in der TCR-Italy-Amateurwertung sichern.

Pech aus dem rotweißroten Trio hatte Christian Voithofer. Er musste seinen Cupra TCR an Tag 1 mit einem Reifenschaden und am zweiten Tag wegen eines Getriebedefekts vorzeitig in die Box stellen. Und war dementsprechend enttäuscht.

Ganz anders naturgemäß die Gemütslage von Champion Günter Benninger: „Mit dem Meistertitel in der Amateurwertung bin ich überglücklich. Das war das erklärte Ziel, das ich mir nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr für heuer gesetzt habe. Danke an das ganze Team von Wimmer Werk!“ Peter Gross war zwei Mal bester Wimmer Werk Pilot: „Das war hier meine beste Performance heuer.“

