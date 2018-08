TCR-Italy: Jürgen Schmarl punktet in Imola

Bevor sich die TCR-Italy in die Sommerpause verabschiedet, fanden in Imola bei Temperaturen über 30° Grad Celsius noch zwei Meisterschaftsläufe statt. Jürgen Schmarl, der für das Team „Target Competition“ an den Start geht, zeigte zwei solide Läufe und holte wichtige Punkte.

Das Auto wurde weiter optimiert

Auf der ehemaligen Formel 1 Strecke in Imola, fühlt sich Jürgen Schmarl wohl. Hier durfte sich der Rumer Ende April auch über seine ersten Führungsrunden seit fast fünf Jahren freuen. „Das Team hat wieder super Arbeit geleistet und das Setup an meinem Auto weiter verbessert. Ich kann jetzt deutlich schneller über die Curbs fahren“, lobt Schmarl den Einsatz seines Target Competition-Teams.

Im Fahrzeug war es 60 Grad heiß

Das erste Rennen am Samstag startete er aus P9 und kämpfte sich bis auf Platz fünf vor. Den zweiten Lauf am Sonntag konnte Schmarl aus P4 starten. Doch schon kurz nach dem Start unterlief ihm ein kleiner Fehler, worauf er in nur einer Runde von fünf Konkurrenten überholt wurde. Nach mehreren harten Fights bei fast 60° Grad Hitze im Auto, kämpfte sich der Tiroler noch auf Platz sieben vor.

In der Gesamtwertung liegt Schmarls Team nun auf Platz 6

„Das waren echt wieder zwei harte Rennen bei dieser Hitze, aber auch wichtige Punkte für die Meisterschaft“, so Schmarl. In der Gesamtwertung liegt der Target Competition-Pilot nun auf Rang sechs. Nach der Sommerpause geht es vom 14. bis 16.9. in Vallelunga weiter. Bis dahin heißt es gut regenerieren und ein bisserl Urlaub mit der Familie.

