TCR-Italy mit Jürgen Schmarl: Zweiter Lauf musste abgebrochen werden

Die zweite Station war am Sonntag vom Wetterchaos geprägt. Nach einem hervorragenden 5. Platz für den Tiroler Jürgen Schmarl im ersten Rennen am Samstag, musste der zweite Lauf wegen strömenden Regens vorzeitig abgebrochen werden.

Der Weg war weit für Jürgen Schmarl

Le Castellet in Frankreich stand auf seinem Kalender und die Rennstrecke „Paul Ricard“ ist von Rom exakt 867 Kilometer weit entfernt. Dass dazu noch strömender Regen ein Rennen am Sonntag verhinderte, erfreute Schmarl ebenso wenig. Trotzdem hat sich die weite Reise für den Österreicher ausgezahlt: Nach dem Qualifying startete Schmarl am Samstag vom 4. Startplatz und konnte kurz nach dem Start einen Konkurrenten überholen und sich kurzzeitig an die dritte Stelle setzen. „Es war ein toller Fight um Platz drei und wir konnten uns deutlich vom Rest des Feldes absetzen. Allerdings sorgte dann eine Safety-Car-Phase dafür, dass das Feld wieder zusammenrückte“, resümiert Schmarl.

Das zweite Rennen lief nicht wirklich optimal

Am Ende reichte es für Platz fünf im ersten Rennen, brachte aber wichtige Punkte in der Meisterschaft. Wegen strömenden Regens musste das Rennen schon hinter dem Safety-Car gestartet werden und wurde wegen widrigster Wetterverhältnisse kurze Zeit später abgebrochen. Laut Reglement gibt es deshalb nur die halben Punkte. Schmarl fuhr zum Zeitpunkt des Rennabbruchs auf Rang vier und liegt nun nach insgesamt vier Rennen, auf dem neunten Platz in der Gesamtwertung. Kommendes Wochenende wird der Rumer wieder im Kart Platz nehmen, bevor es für den TCR-Honda-Piloten am letzten Mai-Wochenende in Misano weitergeht.