Team Speedlife-Knobi.at – Erfolgreicher Saisonabschluss

Bei der„Rally Show Santa Domenica“in der Nähe von Zagreb ergab sich für das Team Speedlife-Knobi.at ein erfolgreicher Saisonabschluss. Lukas Dunner und Ilka Minor waren heuer zum zweiten Mal am Start. Für das Duo Maximilian Koch/Lisa Brunthaler war es der erste Start bei der „RSSD“. Und auch der erste Start bei einer Rallye 2021. Die Startpositionen konnten sich die Top-10 Piloten in der Reihenfolge des Shake-down Ergebnisses wählen.

Maximilian Koch wählte nach einer 6. Gesamtzeit beim Shake-down die Startposition vier. Lukas Dunner nach einer siebten Gesamtzeit beim Shake-down die Startposition 10. Der Show-Start war wie bereits vor zwei Jahren ein super Event. Tolle Moderation, ein fulminantes Feuerwerk und viele Fans machten den Zeremonienstart wie gewohnt zu einem Erlebnis.

Schwierige Verhältnisse

Der Start in die rund 9 km lange Wertungsprüfung fand bei regnerischen Wetter statt. Die Schottergrube verwandelte sich in eine Schlammgrube. Viele große Wasserflächen sorgten für spektakuläre Bilder und schwer einschätzbare Grip-Verhältnisse.

Der aktuelle österreichische Rallye-Staatsmeister, Simon Wagner im Škoda Rally2, und Beppo Harrach im Ford Rally2+ setzten sich von Beginn an ab. Maximilian Koch überraschte nach seiner langen Pause im Škoda in SP 1 mit einer dritten Gesamtzeit. Lukas Dunner tastete sich im ersten Durchgang noch mit entsprechender Vorsicht an die neuen Grip-Verhältnisse heran. Nach dem ersten Durchgang belegte der 19-jährige Youngster Rang acht in der Gesamtwertung.

Im zweiten Durchgang blieben die Positionen der beiden Piloten des Team Speedlife-Knobi.at unverändert. Dann, im dritten Durchgang konnten sich Lukas Dunner/Ilka Minor um zwei Positionen auf Gesamtrang sechs verbessern. Koch/Brunthaler verloren eine Position gegen das österreichische Duo Riegler/Maier. Sie lagen nur rund 1,4 Sekunden vom Podest entfernt auf Rang vier. Auf der letzten Wertungsprüfung blieben die Positionen von Max (Gesamtrang vier) und Lukas (Gesamtrang sechs) unverändert – Wagner/Sumer gewannen vor Harrach/Jahn und Riegler/Maier.

Günther Knobloch: „Die Rally Show Santa Domenica war wie immer toll organisiert. Das Wetter war auch heuer leider nicht berauschend. Dennoch war die Rally Show überraschend gut besucht und eine Reise wert. Schade, dass Max und Lisa so knapp am Podium vorbei geschrammt sind. Luki ist im dritten Umlauf auf den Ungarn Antal Kovacs aufgelaufen.

Das hat nicht nur etwas Zeit gekostet sondern auch ein neues Kühlerpaket und Arbeit für das Team im letzten Service. Am Ende haben aber beide Crews im Fabia ohne große Schäden mit Gesamtrang vier und sechs das Ziel gesehen. Ein erfolgreicher Saisonabschluss einer insgesamt guten Saison für das Team Speedlife-Knobi.at. Zum ersten Mal gab es bei der RSSD einen österreichischen Dreifachsieg. Und Lukas Dunner außerdem auf Rang sechs, Enrico Windisch auf Rang 15.“

