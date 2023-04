Techno-Classica 2023: Automobile Leidenschaft ungebrochen

Die Conclusio der Techno-Classica 2023 – die automobile Leidenschaft ist ungebrochen. Sie war attraktiver und internationaler denn je. Mehr als 2.700 Klassiker mit 2, 3, 4 und mehr Rädern waren zu sehen.

Über 1.100 Aussteller, mehr als 200 Club-Präsentationen und sieben offizielle Hersteller-Präsentationen standen im Mittelpunkt der internationalen Oldtimer-Szene.

Breites Angebot

Es gab für jeden Geschmack und Geldbeutel passende Angebote. Die Bandbreite reichte von Automobilen aus der Zeit von vor 1900 über das Jahr 2000 hinaus in den Bereich der Youngtimer.

Besonderes Interesse galt den verschiedenen Sonderausstellungen. Der Messeveranstalter feierte unter anderem 125 Jahre Renault, 100 Jahre MG, 70 Jahre Chevrolet Corvette, 60 Jahre Lamborghini, Mercedes 600 und Porsche 911.

Ein Spanier gewann

Bei der Wahl zum schönsten Oldtimer überzeugte ein Spanier die Jury. Im Rahmen des Concours d’Elegance kürte eine Experten-Jury aus der Fülle des Angebots den schönsten Oldtimer. Die Wahl fiel auf einen Pegaso Z-102 GT Berlinetta Enasa aus dem Jahr 1951.

Kulturgut Automobil trotzt der Krise

Die 33. Techno-Classica 2023 zeigte eine stabile Zahl an Besuchern und einen äußerst positiven Geschäftsgang, ein Beweis, dass die automobile Leidenschaft ungebrochen ist. Und dass die Bewahrung des Kulturguts Automobil auch in Krisenzeiten eine wichtige und nachhaltige Beschäftigung mit der Geschichte ist. Dem entsprachen auch mehrere Symposien, die sich unter anderem mit E-Fuel, Nachhaltigkeit, Restaurierung auseinandergesetzt haben. Und mit der Möglichkeit, klassische Automobile in Zukunft zu fahren. Die Verbandsvertreter betonten dass die Nutzung von klassischen Fahrzeugen sich mit nicht einmal 0,002 % auf die klimarelevanten Vorläufergase der Atmosphäre auswirkt.

