Termin Rechbergrennen 2023 fixiert

Der Termin für das Rechbergrennen 2023 ist jetzt fixiert. Das FIA World Motorsport Council bestätigte offiziell das Wochenende von 28. bis 30. April 2023. Der Lauf zählt nun zur FIA European Hill Climb Championship, zur österreichischen Berg-Staatsmeisterschaft, und auch zur slowenischen und slowakischen Bergmeisterschaft.

Die alljährliche Sitzung des World Motorsport Council fand in Bologna statt. Bei dieser Sitzung bestätigte man den internationalen Motorsportkalender für das Jahr 2023. „Nun ist es endgültig Gewissheit, an welchem Wochenende das Rechbergrennen 2023 nach einer dreijährigen Pause wieder stattfindet. Wir freuen uns sehr, dass der Traditionstermin am letzten Aprilwochenende nun auch auf höchster Ebene bestätigt ist“, erklärt Mario Klammer.

Laufend aktuelle Infos gibt es auf der Homepage www.rechbergrennen.co.at , sowie auf den Social-Media-Kanälen von Facebook und Instagram unter #rechbergrennen.

