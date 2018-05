Tesla fürs Gelände: Delta 4×4 steigert die Offroad Performance des E-SUV

Der Geländewagen-Tuner Delta 4×4 verpasst dem 611PS starken Tesla Model X Offroad-Felgen sowie Mud-Terrain-Reifen. Auch Anbauteile und eine Höherlegung sind in Planung.

Tesla und Gelände – bishergab es das nicht

Das Model X hat auf der Straße seine Qualitäten aber im Gelände – SUV typisch – nicht wirklich. Dabei mangelt es nicht an der Leistung sondern eher an mangelnder Bodenfreiheit und wenig passenden Reifen. Der süddeutsche Geländewagen-Tuner Delta 4×4 hat für dieses Problem eine Lösung einfallen lassen.

Mud-Terrain-Reifen auf einem Tesla

Er schraubt kurzerhand Geländereifen in der Dimension 265/45 x 20 auf den Tesla. Das grobe Profil sorgt für Grip auch abseits asphaltierter Straßen und Wege. Die Klassik_B-Felge im Format 9,5 x 20 besitzt austauschbare Anfahrschutz-Ringe, welche die Energie bei Kontakten mit Steinen oder ähnlichem aufnimmt. Die Felge gibt es auch in einer Version ohne Anfahrschutz. Die Felge beginnt bei 570€ und der Kompletträdersatz mit den passenden Reifen schlägt mit 3900€ zu Buche.

Auch die restliche Optik wird auf Geländewagen getrimmt

Ein Frontschutzbügel nach EU-Sicherheitsnormen für den Fußgängerschutz ist bereits in Planung. Und damit der Flügeltürer nicht mit dem Bauch streift, ist auch ein moderater Höherlegungssatz schon in der Pipeline. Natürlich nur, falls sich die entsprechende Nachfrage danach einstellt. So kann das tesla Model X auch im Gelände halten, was die Antriebstechnik mit ihren 611PS sowie 1000Nm verspricht.

www.delta4x4.com