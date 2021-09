Tesla – Nordschleifen-Rekord für E-Fahrzeuge

Tesla hat einen neuen Nordschleifen-Rekord für E-Fahrzeuge in die Rekordlisten am Nürburgring eingetragen. Ein Model S Plaid hat die 20,8 Kilometer lange Nordschleife in 7:35.579 Minuten umrundet. Damit unterbot der Tesla die 2019 mit einem Porsche Taycan aufgestellte Bestzeit um sechseinhalb Sekunden. Er erreichte eine Spitze von 279 km/h und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 166 km/h. Das 737 kW/1.020 PS starke Fahrzeug mit Tri-Motor hat der schwedische Piloten Andreas Simonsen gefahren.

