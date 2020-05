Tesla-Performance steht zum Verkauf

TurboZentrum: Sparte Tesla-Performance steht zum Verkauf!

Performance Upgrades

Automobilhersteller, Motorsport-Teams und -Rennserien sowie Elektro-Tuning-Pioniere unterstreichen derzeit in beeindruckender Frequenz, welch überlegene Performance sich mit E-Power erzielen lässt. Zu letzterer Gruppe zählt zweifellos auch das TurboZentrum, welches mit seiner Sparte „Tesla-Performance“ in den vergangenen Jahren eigens ein Label für Performance-Upgrades an Fahrzeugen des innovativen US-Herstellers aufgebaut hat. Im Rahmen des Tesla-Performance-Spin-offs stellten die Berliner sogar ein spektakuläres Vollcarbon-Projektfahrzeug auf Tesla Model S P100D-Basis auf die Räder, welches insbesondere auf den Quartermiles der europäischen Performance-Events für so manchen Überraschungsmoment sorgte.

Tesla-Performance

Jedoch: Die TurboZentrum-Techniker sind mit Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb ihrer konventionellen Power- und Performance-Upgrades so sehr ausgelastet, dass das Projekt „Tesla-Performance“ trotz aller vorhandenen Passion für das Thema derzeit nicht adäquat vorangetrieben werden kann. Daher hat sich TurboZentrum-Geschäftsführer René Berger, welcher den Elektromotor dessen ungeachtet weiterhin als Performance-Antrieb der Zukunft sieht, schweren Herzens entschieden, die Sparte „Tesla-Performance“ zum Verkauf anzubieten. „Meiner heutigen Auffassung nach, waren wir mit Tesla-Performance unserer Zeit voraus“, konstatiert René Berger mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir sind etwas zu früh eingestiegen und haben viel investiert. Wer dieses frisch gesähte Feld jetzt übernimmt, der kann sicherlich bald ernten. Es fehlt nicht an Möglichkeiten am Markt, sondern uns selbst fehlt schlichtweg die Manpower, dies im notwendigen Rahmen voranzutreiben.“

Obwohl Tesla-Performance demgemäß nicht aus ideellen, sondern aus rein praktischen Gründen zum Verkauf angeboten wird, legen René Berger und sein Team großen Wert darauf, dass ihr Projekt in Hände gelegt wird, welche die immense Vorarbeit des TurboZentrums fortführen und letztendlich zum Erfolg treiben. Das Verkaufsangebot des TurboZentrums umfasst Lieferantenkontakte, Verträge, Formen und selbstverständlich das erarbeitete Know-How. Optional steht auch das auch das Model S P100D-Carbon-Projektfahrzeug zum Verkauf.

Die Konditionen für den Verkauf sind Verhandlungssache. Interessenten erfahren weitere Details via E-Mail an info@tesla-performance.de.

