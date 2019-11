Tesla – Weltpremiere des Cybertruck

Der Tesla Cybertruck feierte Weltpremiere.

Mit Pleiten, Pech und Pannen stellte Tesla-Chef Elon Musk sein neuen Cybertruck dem Publikum vor. Angeblich ausgerüstet mit bruchsicheren Scheiben, konnte die Präsentation das nicht bestätigen. Bei der Vorführung von Designchef Franz von Holzhausen, er sollte mit einer Stahlkugel die Bruchfestigkeit vorführen, gingen sowohl die vordere, wie auch die hintere, Seitenscheibe zu Bruch. Die Skeptiker brauchten aber diese missglückte Vorführung nicht wirklich. Denn der Cybertruck stellt sich mit 5,89 Metern Länge, 2,03 Metern Breite und 1,91 Metern Höhe bereits futuristisch vor. Das Design ist eher gewöhnungsbedürftig mit seinen streng geometrischem Aufbau, das an ein Geodreieck erinnert. Es soll die F-Serie von Ford herausfordern. Das bleibt abzuwarten.

Das Einstiegmodell schafft den Sprint auf 96 km/h in 6,5 Sekunden, angeblich das stärkste Modell in nur 2,9 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit liegt bei 176 bis 208 km/h. Die Kabine hat Platz für sechs Insassen, die Pritsche umfasse 2.832 Liter Ladung. Die Zuglast liegt bei 3.400 kg, in der schwächsten Version. Drei Varianten sollen angeboten werden: eine Version mit Heckantrieb und einem Motor, eine Version mit Allradantrieb und zwei Motoren sowie die stärkste Version mit Allrad und drei Motoren.

